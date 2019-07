Calciomercato Milan News Lipsia | Calhanoglu per il tesoretto | ultime notizie

Calciomercato Milan - Modric tentazione : chiacchierata con l’agente : Il Milan sogna Luka Modric: dopo l’Inter l’estate scorsa, anche i rossoneri pensano al Pallone d’Oro 2018. Prime chiacchiere con l’agente.“powered by Goal”Dopo Bennacer (in chiusura) e Krunic, il Milan vuole un altro colpo a centrocampo. E i rossoneri pensano in grande, perché, secondo ‘Sky Sport’, ci sarebbe la tentazione Luka Modric.La posizione del giocatore dovrebbe essere ancora valutata ...

MODRIC al MILAN/ Calciomercato - il Pallone d'Oro colpo clamoroso dei rossoneri? L'ingaggio stellare potrebbe portare il Real Madrid a cedere il croato

Calciomercato Juventus – Dybala al Milan? Ecco la risposta di Longhi: Che l'argentino Paulo Dybala non stia vivendo il periodo più felice della sua vita calcistica è cosa nota. Dopo essere stato accostato più volte all'Inter, come pedina di scambio nell'affare che potrebbe portare Icardi in bianconero, oggi viene fuori un'altra clamorosa suggestione di mercato. L'argentino è ancora in vacanza dopo aver giocato […]

Calciomercato martedì 16 luglio: Juve - oggi arriva De Ligt. Milan - spunta De Paul. Cagliari su Nandez. JuveNTUS– oggi è il giorno di De Ligt. Fumata bianca definitiva e il difensore olandese sarà atteso a Torino nella giornata di oggi. Domani le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Perin verso il Benfica: accordo totale, manca solo la fumata […]

Calciomercato Milan - passi avanti nell'operazione Bennacer: l'Arsenal dà via libera ai rossoneri. Il club rossonero è in procinto di chiudere la trattativa per Bennacer, l'Arsenal infatti non pareggerà l'offerta del Milan. Ismael Bennacer è sempre più vicino al Milan, il club rossonero infatti ha avuto il via libera anche dall'Arsenal, che non pareggerà l'offerta dei rossoneri. Nel contratto di cessione all'Empoli, infatti, il club inglese aveva inserito la possibilità di presentare la stessa offerta ...

Calciomercato Milan - Bennacer ad un passo: le cifre e il giorno delle visite mediche. Ismael Bennacer sta disputando un'ottima Coppa d'Africa, che culminerà venerdì nella finale della sua Algeria contro il Senegal. A tener banco per il calciatore di proprietà dell'Empoli è soprattutto la trattativa tra i toscani e il Milan. L'accordo è stato trovato sulla base di 16 milioni più 2 di bonus. Nelle ultime ore è stato messo a punto anche quello con gli agenti del centrocampista. Bennacer firmerà un ...

Calciomercato Milan: Pastore non interesserebbe - Schar possibile colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma ha tentato di inserire il centrocampista argentino Javier Pastore in uno scambio più conguaglio economico per l'attaccante rossonero Jesus Suso. Lo spagnolo, che quest'anno è considerato tra i "sacrificabili" della lista rossonera, è molto vicino a lasciare i rossoneri e la Roma aveva intenzione di offrire l'ex centrocampista del PSG Pastore per cercare di ottenere un accordo. Tuttavia, come ...

Calciomercato Juventus - Venerato: 'Giampaolo vorrebbe Dybala al Milan'. Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta infatti per ufficializzare un acquisto importantissimo, ovvero l'ingaggio di De Ligt, fortissimo difensore centrale proveniente dall'Ajax. Al club olandese andrà una cifra intorno ai 75 milioni di euro, mentre per il giocatore classe 1999 è pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, che con i bonus ...

Calciomercato Juventus - clamoroso: il difensore ad un passo dal Milan! Come riportato dai colleghi di "RaiSport", la Juventus starebbe ragionando sulla possibile cessione di Demiral al Milan. Un'idea di cessione in prestito. Possibile inserimento della recompra per i bianconeri? Punto di domanda e trattativa che potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Per la potenziale cessione del giocatore ci sarebbe bisogno […]

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di scambio dalla Roma: offerto Pastore. Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

Calciomercato Milan - piace Rodolfo Pizarro: il messicano tra i nomi per la trequarti. Il Milan valuta il profilo di Rodolfo Pizarro: il trequartista messicano del Monterrey interessa ai rossoneri. Ha vinto la Gold Cup 2019 da titolare. In attesa di chiudere per Bennacer, dopo aver ufficializzato Krunic, il Milan continua la caccia ai rinforzi a centrocampo. Tra gli obiettivi non ci sarebbe soltanto Veretout, ma anche Rodolfo Pizarro, direttamente dal Messico. Il trequartista del Monterrey secondo 'Sky ...

Calciomercato Roma - Suso torna di moda: previsti nuovi contatti con il Milan. La Roma torna a mettere nel mirino Suso per l'attacco: lo spagnolo rientra però nel progetto di Giampaolo e non sarà semplice convincere i rossoneri. La Roma lavora per rinforzare il proprio attacco e secondo quanto riferisce 'Sky Sport' fra i nomi più caldi torna ad esserci quello di Suso. Lo spagnolo del Milan era stato a lungo inseguito la scorsa estate, ma ora i giallorossi sembrano intenzionati a ...

Calciomercato Milan - alzata l'offerta per Veretout: la risposta della Fiorentina [CIFRE e DETTAGLI]. Il Milan insiste per Veretout. I rossoneri hanno alzato l'offerta ai viola per il mediano francese. La nuova proposta fatta dal Milan è di 18 milioni più bonus (2-3 milioni) senza inserire la contropartita tecnica di Biglia, andando incontro alle richieste della società viola. Questa mattina il ds Daniele Pradè e Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, hanno raggiunto Casa Milan e hanno trattato con ...