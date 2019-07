Calciomercato | le ultime trattative | Borja Valero più vicino alla Fiorentina | nuovo

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Continuano a muoversi le squadre per il campionato di Serie A,ore caldissime per quanto riguarda il. Angel Correa si prepara a lasciare l’Atletico Madrid, l’argentino secondo quanto riferisce Ole avrebbe chiesto al club spagnolo la cessione, in passato seguito da Milan e Napoli ma anche dal Tottenham, non è da escludere un ritorno di fiamma. Per il momento non è arrivata alcuna offerta ufficiale e la valutazione è di 30 milioni di euro. Si muove finalmente laricerca di rinforzi da consegnare all’allenatore Vincenzo Montella, nelleore ritorno di fiamma per, è andato in scena un incontro tra le dirigenze, manca ancora l’accordo ma la volontà è di chiudere entro i prossimi giorni per il ritorno in viola. Altro movimento in entrata per il Bologna, è fatta per l’attaccante Lassi Lappalainen, ...

