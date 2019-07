Calciomercato | le notizie del giorno | la bomba sulla Juventus è clamorosa | si muovono

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Giornata viva di, ecco tutte le. Ormai da qualche anno, Milinkovic Savic è il pezzo pregiato della Lazio. La sua ultima stagione non è stata come la precedente, ma il serbo resta un calciatore interessante in prospettiva e non per niente diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Tra le pretendenti, secondo i bookmaakers, ne spunta un’altra oltre alle solite note: il Paris Saint Germain. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Tutto gira intorno agli attaccanti. Ebbene sì. Dopo aver messo una pezza alle difese, con De Ligt, Manolas, Godin e Mancini, le big stanno spostando le loro attenzioni sul reparto offensivo. Mai come in questo caso, però, gli intrecci di mercato sono così complessi. Si parte da tre nomi, i soliti: Icardi, Higuain e Dzeko. Il primo si sta allenando da solo in attesa di buone nuove sul futuro, con lo sfondoe Napoli all’orizzonte. ...

GoalItalia : Seri va verso il Galatasaray: no al Milan ?? - GoalItalia : Nuova pretendente per #Mandzukic: spunta l'Everton ?????????????? - GoalItalia : Il nuovo rinforzo per la difesa del Brescia si chiama Jhon Chancellor ???? -