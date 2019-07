Calciomercato Juventus | addio a Kean | confermate 7 cessioni

Calciomercato Juventus – Neymar offerto ai bianconeri : il Barcellona resta tagliato fuori : Dalla Spagna arriva un clamoroso rumor di mercato: viste le difficoltà nel trasferimento al Barcellona, Neymar è stato offerto alla Juventus Ore di mercato caldissime in casa Juventus. Dopo l’arrivo di De Ligt, i bianconeri si confermano come una delle squadre più forti d’Europa, capace di attrarre i migliori giocatori al mondo, come già accaduto l’anno scorso con Cristiano Ronaldo. Dalla Spagna ne sono sicuri: Neymar è ...

Calciomercato Juventus - la clamorosa bomba dalla Spagna : Neymar si è proposto ai bianconeri! : Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano ...

Calciomercato Juventus : Chiesa rimane nel mirino - a destra rispunterebbe Alves : La Juventus continua ad essere la dominatrice indiscussa di questo Calciomercato estivo. La società bianconera ha già aggiunto alla sua rosa dei tasselli davvero importanti. Dopo aver preso i centrocampisti Rabiot e Ramsey, aver riportato a Torino Gigi Buffon e ingaggiato un giovane di prospettiva come Pellegrini, è arrivato anche l'accordo per De Ligt. Il giovane difensore olandese arriva dall'Ajax e sarà senz'altro un perno della Juventus ...

La Juventus acquista Hamza Rafia dal Lione: il classe 1999 sarà pagato 400mila euro, ma potrà costare fino a 5 milioni con i bonus. Non solo prima squadra: la Juventus rinforza anche l'Under 23 per il prossimo campionato di Serie C. È infatti ufficiale l'arrivo di Hamza Rafia dal Lione. Il trequartista classe 1999 andava in scadenza di contratto e ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Lione prima ...

Calciomercato Juventus - Dybala al Milan? Ecco la risposta di Longhi : Calciomercato Juventus – Che l’argentino Paulo Dybala non stia vivendo il periodo più felice della sua vita calcistica è cosa nota. Dopo essere stato accostato più volte all’Inter, come pedina di scambio nell’affare che potrebbe portare Icardi in bianconero, oggi viene fuori un’altra clamorosa suggestione di mercato. L’argentino è ancora in vacanza dopo aver giocato […] More

Calciomercato Juventus : si raffredda la pista City per Cancelo - Trippier verso la Spagna : Il Calciomercato della Juventus continua a girare intorno anche al ruolo del terzino destro. Joao Cancelo sarebbe in uscita perché poco adatto al gioco di Sarri, il nuovo tecnico vorrebbe infatti un laterale più difensivo. Il problema è che la richiesta di 60 milioni dei bianconeri sembra bloccare ogni trattativa nonostante il ragazzo avrebbe già un sorta di accordo con il Manchester City. Nel frattempo la più valida alternativa al portoghese, ...

Calciomercato Juventus - è fatta : dopo De Ligt Paratici piazza il colpo a sorpresa : Calciomercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione di “Sportmediaset“, la Juventus avrebbe messo le mani su Joao Perreira, terzino destro del Benfica classe 2001, il quale vestirà bianconero nell’affare Perin. Un accordo ormai raggiunto e fumata bianca attesa nelle prossime ore. Perin vestirà la maglia del Benfica con affare vicino ai 12-15 milioni di euro. Joao […] More

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per finanziare Chiesa-Icardi : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara ad un’estate calda ed infuocata dal punto di vista del mercato. Fatta per De Ligt, il centrale olandese arriverà oggi a Torino e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto e l’ufficialità. Giovedì sarà presentato alla stampa. Non solo De Ligt, Paratici sarebbe […] More

Calciomercato Juventus : Dani Alves non sarebbe un'idea praticabile : Le voci sul Calciomercato della Juventus oggi si concentrano anche su Dani Alves. Il brasiliano che aveva lasciato i bianconeri dicendo che a Torino non si divertiva non più di due estati fa, si sarebbe proposto per il grande ritorno sotto la Mole. Ieri nel capoluogo piemontese ci sarebbe stato il suo entourage che potrebbe aver parlato con lo staff della Vecchia Signora per provare a capire se ci sono spiragli per un possibile ritorno. Dopo ...

Karl-Heinz Rummenigge chiude la porta del Bayern Monaco a Mario Mandzukic, accostato ai bavaresi come possibile vice Lewandowski. Niente ritorno al Bayern Monaco per Mario Mandzukic, inserito dalla Juventus nella lista delle possibili cessioni. L'attaccante croato era stato accostato più volte ai bavaresi negli ultimi giorni, ma Karl-Heinz Rummenigge ha bloccato in partenza ogni possibile trattativa. Secondo quanto ...

Calciomercato Juventus News/ Idea Eriksen a parametro zero - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, per De Ligt mancano solo le firme e visite mediche. Perin verso il Benfica, c'è una contropartita?, ultime notizie 16 luglio,

Calciomercato Juventus - la prima offerta per Icardi è di 40 milioni (RUMORS) : Si attende a breve l'arrivo a Torino del difensore centrale De Ligt, che potrebbe essere presentato nella giornata di mercoledì 17 luglio. Il suo eventuale acquisto potrebbe rappresentare il principale colpo della Serie A di questo Calciomercato estivo, anche se non sono da escludere ulteriori investimenti da parte della Juventus. Sarà però necessario iniziare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa che con De Ligt ...