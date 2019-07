Calciomercato | il punto | tra il valzer dei centravanti e le ‘lacune’ del Milan

Calciomercato - il punto sull’estero : la risposta del Psg all’offerta per Neymar - novità su Ceballos : Si muovono le squadre all’estero, con tanti campionati che vedranno chiudersi prima di quello italiano il Calciomercato. Tra questi c’è la Premier. Ecco perché l’Arsenal ha fortemente accelerato la trattativa con il Real Madrid per Dani Ceballos. Il centrocampista, fresco vincitore dell’Europeo Under 21 con la Spagna, è nelle mire anche di Tottenham e Milan, ma come scrive “AS”, avrebbe deciso di giocare ...

Calciomercato Serie C - il punto : la Reggina si muove anche in uscita - la Sambenedettese blinda Rapisarda : Si muovono le squadre di Serie C sul Calciomercato con l’obiettivo di completare le rose nel minor tempo possibile con l’intenzione di preparare al meglio la prossima stagione. Ecco il punto sulle trattative riportate dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’. Il Potenza ha perfezionato l’acquisto del difensore Luigi Silvestri dalla Vibonese, la Ternana continua a spingere per il ritorno di ...

Calciomercato - il punto – Higuain-Roma - il West Ham fa paura. Il PSG insiste per Tonali : Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco. Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e Roma. Questi ultimi sempre sulle tracce di Higuain, la cui corte del West Ham fa però paura. Gli inglesi ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Calciomercato - il punto : Fiorentina scatenata - ribaltone al Genoa e le ultime sul futuro di Praet : ultime ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo diverse novità in casa Genoa. Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del terzino Barreca. “Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio Barreca. Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a Neustift”. Novità anche per ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : il punto al raduno bianconero : Calciomercato Juventus, ultime notizie: il punto al raduno bianconero La prossima stagione, ricca di aspettative, è ormai alle porte. La Serie A 2019/20 avrà il suo inizio il 24 Agosto 2019, mentre il sorteggio del calendario è fissato per fine mese (29 o 30 Luglio 2019). Insieme al campionato di casa partiranno, più avanti, anche gli impegni europei. Siamo quindi entrati nella settimana in cui la maggior parte delle squadre si raduna, ci ...

Calciomercato - le ultime trattative : il punto sulla Fiorentina - nome nuovo per la Lazio - doppio colpo Lecce : Calciomercato – Novità importanti di Calciomercato. Accordo trovato tra Cagliari e Inter per Barella. Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout: il centrocampista francese, attualmente in ritiro con la Fiorentina in Trentino a Moena, è sempre più vicino al Milan. Roma e Napoli, al momento, appaiono più defilate. I viola chiedono solo cash e non contropartite: 25 milioni la cifra minima. Intanto continuano i colloqui con ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : il punto ad inizio Luglio : Calciomercato Roma, ultime notizie: il punto ad inizio Luglio La bufera su Roma sembra placarsi per lasciare spazio alla nascita della nuova stagione targata Fonseca. Periodo difficile quello vissuto dall’ambiente Romanista. A partire dalla fine del campionato i malumori dei tifosi non erano nascosti e gli addii di tre pilastri giallorossi non han fatto altro che rincarare le critiche. Claudio Ranieri in primis, al quale la ...

Calciomercato - il punto sull’estero : l’Atletico Madrid fa spesa in Italia - la destinazione di Falcao e Ozil : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno in questa domenica 7 luglio. Tante squadre al lavoro. Si muovono, in particolare, le squadre estere. L’Atletico Madrid cederà Antoine Griezmann al Barcellona la prossima settimana. Dopo questa trattativa, i Colchoneros cercheranno i sostituti. Si parla di un interesse per James Rodriguez, ma Diego Pablo Simeone vuole fare spesa anche in Italia. Due gli obiettivi: Mauro ...

Calciomercato - è valzer di attaccanti : inserimento della Juve per Lukaku - il punto su Inter e Napoli : Clamoroso valzer di attaccanti che riguarda le big del campionato di Serie A: Inter, Napoli e Juventus. L’ultima notizia è davvero sorprendente e riguarda l’inserimento del club bianconero per Lukaku, l’attaccante del Manchester United sembrava ormai dei nerazzurri ma la mossa della Juventus sembra aver spiazzato tutti, da valutare i motivi di questa trattativa, un vero Interesse oppure una manovra di disturbo ...

Calciomercato - il punto sull’estero : si muovono Real Madrid e Psg : Calciomercato – Tanti movimenti all’estero in questa nuova giornata di Calciomercato. Molto attivo il Real Madrid, soprattutto in uscita. Il terzino sinistro Reguilon è in procinto di passare al Siviglia in prestito fino al 30 giugno 2020. I Blancos sono in trattativa anche con l’Arsenal per la cessione di Lucas Vazquez. I Gunners sarebbero disposti a offrire 32 milioni più 3 di bonus. Sul calciatore ci sono anche Inter e ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Due nomi nuovi per il Milan - asse attivo Genoa-Torino - il punto sulla B : DUE nomi nuovi PER IL Milan – Nelle ultime ore pare scemato l’interesse per Dani Ceballos, ma si insiste per Mariano Diaz, attaccante (l’ultima stagione al Lione) in grado di giocare anche da trequartista. Il prezzo è abbordabile: si parla di 20-25 milioni. I rossoneri stanno provando ad imbastire la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Sempre vivi i contatti per Lovren del Liverpool. Il centrale croato è ...

Calciomercato - il punto sull’estero : Ander Herrera al Psg - curiosa presentazione di Che Adams al Southampton : Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano colpi dall’estero. Il Psg ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Ander Herrera dal Manchester United. Il 29enne giocatore spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2024. I parigini sono attivi anche in uscita: ceduto Krychowiak alla Lokomotiv Mosca per 12,5 milioni di euro. Il Siviglia mette a segno un altro colpo: arriva Lucas Ocampos dal Marsiglia. L’ex ...

Calciomercato Serie B - il punto : scatenate Empoli e Salernitana : La prossima stagione di Serie B si preannuncia entusiasmante, con grandi piazze pronte al salto di categoria: dall’Empoli al Frosinone, fino alle ambiziose Spezia e Salernitana. Tanti i colpi messi a segno dalle società cadette, tante le voci di Calciomercato. In particolare, si muove la Cremonese. I grigiorossi stanno definendo l’arrivo di Deli dal Foggia, vogliono riportare in Lombardia Cavion e seguono ...