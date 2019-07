Calcio – Clamorosa gaffe in Turchia | il Menemenspor presenta il nuovo acquisto Jallow | ma

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Clamoroso in: ilingaggia ilsbagliato, i dettagli Davvero incredibile quanto accaduto in: ilmercato regala sempre dei clamorosi colpi di scena ed illo sa bene! La squadra turca, neopromossa in TFF 1.Lig, seconda divisione della, ha acquistato, ma solo dopo le visite mediche e le foto di rito si è accorta di un clamoroso errore: ilera infatti convinto di aver ingaggiato Lamin, attaccante della Salernitana, invece inè arrivato Alpha, un calciatore che in pochissimi conoscono, che giocava nella Serie C portoghese. Il club turco ha cercato di rimediare dichiarando che il calciatore non avrebbe superato i test e dunque ha strappato il suo contratto. L'articoloin: ilil, ma è quello sbagliato ...

