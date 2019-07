ilsole24ore

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La tutela della biodiversità E' lavista da un'altra prospettiva, quella del paesaggio e dell'ambiente. Gli habitat marini di corallo nero e le poseidonie, le praterie d'alta quota...

fisco24_info : Calabria, dai fondi europei 30 milioni per creare sviluppo grazie al patrimonio ambientale: La tutela della biodive… - lancellone : All'esito del riconteggio dei voti in Calabria, curato da un comitato composto dai senatori Modena, Ginetti, Riccar… - Jovestinho : @PresMoratti Scrivete scrivete, i social sono l'ultimo sfogo che vi è rimasto.. ???????? dev'essere brutto non tifare… -