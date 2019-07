Bungie spiega la scelta dei nomi delle armi presenti in Destiny

eurogamer

(Di mercoledì 17 luglio 2019)è lo studio di sviluppo noto per aver creato sparatutto come2. La particolarità di questi giochi sta forse proprio neiche le rendono molto particolari agli occhi del giocatore.Il direttore generale di, Mark Noseworthy, ed il direttore del franchise Luke Smith, durante un'intervista hanno parlato proprio deidati a più di 600.Smith ha svelato: "L'idea è cominciata attraverso una pagina di annotazioni di Jason Jones, il direttore del gioco Chris Barrett ed il designer Eric Raab: insieme poi abbiamo contribuito a creare una sorta di biblioteca per i".Leggi altro...

Eurogamer_it : Bungie spiega come sono stati scelti i nomi per le armi in #Destiny. - NerdworldI : Destiny 2: Ombre dal profondo – Bungie spiega come funzioneranno le finisher move. I dubbi di chi scrive.… -