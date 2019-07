Brutti e Cattivi | trama | cast e curiosità del film con una Roma grottesca

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Sonocome recita il titolo della pellicola, sono anche terribilmente veri e grotteschi, nuovi mostri di unasempre attuale nelin onda in prima visione su Rai4 alle 21,00 mercoledì 17 luglio. La pellicola, diretta da Cosimo Gomez, è del 2017 ed è stata presentata nella sezione Orizzonti alla 74esima Mostra d’arte cinematografica di Venezia forte di un mix di generi che spazia dalla commedia cinica alla satirafino ad approdare all’action crime.Un mendicante paraplegico, interpretato da un camaleontico Claudio Santamaria, una conturbante ballerina senza braccia (Sara Serraiocco), un tossicodipendente dal look rasta (Marco D’Amore, ovvero Ciro l’immortale di Gomorra – La serie) e un nano rapper chiamato Plissé (interpretato dal vero rapper Simoncino Martucci) organizzano un colpo milionario ...

