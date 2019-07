Brindisi | stipendi inferiori al contratto stabilito | arrestato titolare di asili nido

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La Guardia di Finanza diha eseguito stamane un provvedimento di custodia cautelare, in regime di domiciliari, nei confronti di un 54enne residente nel barese edi una cooperativa che gestisce diversinelno e nella stessa provincia di Bari. I reati per cui l'uomo è stato tratto in arresto si sarebbero verificati all'interno di un asilo che ha sede a Francavilla Fontana. Qui, secondo chi indaga, l'uomo avrebbe messo in atto delle vere e proprie condotte estorsive a danno delle sue dipendenti, tutte educatrici che lavoravano presso la struttura francavillese. Il soggetto avrebbe costretto le sue dipendenti ad accettareanche del 40%alla paga prevista dalcollettivo nazionale di lavoro. Inoltre, in più occasioni, avrebbe costretto le stesse a lavorare gratuitamente in struttura per circa due mesi. Le condotte ...

