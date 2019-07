Brescia | prende a martellate moglie e figlia | arrestato agricoltore

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lavinia Greci Un59enne diè stato fermato per tentato omicidio, dopo aver colpito lae la21enne. Ad avvertire i carabinieri il figlio, residente nell'appartamento sottostante Prima ha preso un martello, poi ha tentato di uccidere lae ladi 21 anni. È accaduto la notte scorsa, a Coccaglio, in provincia di. Ad avvertire le forze dell'ordine il figlio 24enne della coppia, residente al piano inferiorie della villetta quadrifamiliare. Così Giuseppe Vitali,di 59 anni, è stato, in queste ore, dai carabinieri di Chiari, con l'accusa di tentato omicidio. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo era in garage con alcune taniche di benzina che, probabilmente, avrebbe poi utilizzato per incendiare la villa. "Ho sentito le sirene e ho capito fosse successo qualcosa, anche se, francamente, ho pensato che qualcuno ...

