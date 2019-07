Brasile | Bolsonaro si lega sempre più agli evangelici | per le chiese minori libertà di

Il presidente del Brasile - Jair Bolsonaro - vuole nominare uno dei suoi figli ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti : Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che suo figlio Eduardo potrebbe diventare ambasciatore brasiliano negli Stati Uniti, un incarico diplomatico molto importante. La decisione di Bolsonaro, che per diventare definitiva dovrà essere approvata dalla Commissione esteri del Senato

Il Brasile ‘politically correct’ di Bolsonaro : due tragedie - un unico contenitore : Dopo circa otto mesi dall’avvento al potere di Jair Bolsonaro, il diavolo non sembra ancora così brutto come lo si dipinge: nonostante una campagna elettorale all’insegna della truculenza, finora la nuova amministrazione segue una linea “morbida” incentrata sulla riforma previdenziale, tuttora sotto esame in Parlamento, con una timida apertura alle quote rosa. Le pecche più roventi rimangono però invariate, antecedenti all’elezione di Bolsonaro: ...

Coppa America - l’Afa sospetta l’interferenza di Bolsonaro nel ko con il Brasile [DETTAGLI] : La Federazione calcistica argentina (Afa) ha chiesto che la società che fornisce la tecnologia di assistenza video all’arbitraggio (Var) si pronunci sulle presunte interferenze dei servizi di sicurezza del presidente del Brasile sul sistema di comunicazione tra gli arbitri. I sospetti si riferiscono alla semifinale Brasile-Argentina, vinta 2-0 martedì dalla Seleçao, alla presenza del presidente Jair Bolsonaro, che era nella tribuna ...

Il Brasile di Bolsonaro apre alle liberalizzazioni : È infine partita la prima liberalizzazione di Jair Bolsonaro, con l’autorizzazione al gruppo spagnolo di turismo e trasporto Globalia a operare voli interni in Brasile attraverso una nuova filiale della sua compagnia aerea Air Europa. Una decisione passata quasi inosservata, con il traguardo dei pri

Brasile - il processo a Lula ha avuto un obiettivo politico. E Bolsonaro è di nuovo nei guai : “È come nel 1964, l’anno del colpo di stato militare. Anche se le misure adottate da Bolsonaro sono diverse, le somiglianze con il 64 sono molteplici”. A parlare è uno dei più rinomati sociologi brasiliani, Ricardo Antunes, le cui opere sono oggi imprescindibili per chiunque voglia comprendere le trasformazioni strutturali nel mondo del lavoro. Antunes, in una recente intervista rilasciata a CartaCapital, individua in diversi punti ...

Brasile - la guerra di Bolsonaro agli indigeni. Le loro terre fanno gola ai grandi capitali occidentali : “Perché gli indiani non possono lavorare come tutti gli altri? Perché possono godersi la vita con i soldi delle mie tasse? Smettiamola con questa vecchia storia! Gli indiani sono dei cittadini come tutti gli altri, se vogliono avere gli stessi diritti devono sottomettersi agli stessi doveri!”. Ecco il tipo di commenti che è possibile ascoltare quando si parla dei popoli indigeni in Brasile. Nella Costituzione del 1988 ...