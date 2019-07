Borsellino nell' audio desecretato | ' Perché nessun pedinamento al fratello di Riina?'

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) All'interno di un programma più vasto della Commissione Antimafia è statomoltissimo materiale degli atti che vanno dal 1963 al 2001. A risaltare subito sono stati alcunidi Paolo, che tra il 1984 e il 1988 si lamentava della grave carenza di macchine blindate per le scorte e di inspiegabili mancanze all'interno delle indagini. La desecretazione degliTutto il materialeè stato inserito in un sito web sul portale del Parlamento. Il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) ha spiegato che in questo modo si dà soprattutto un forte segnale di democratizzazione del paese. Alla vigilia del 27° anniversario della Strage di Via D'Amelio, risalta in particolare undello stesso Paolo. Lamentava il fatto che non vi fossero sufficienti macchine blindate nel pomeriggio, e ciò significava che i magistrati che al mattino ...

