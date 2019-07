Blitz polizia-Fbi | 19 arresti per mafia sulla rotta Palermo-New York

Mafia - Blitz di polizia e Fbi a Palermo : svelato asse con il clan Gambino : Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (FBI) di New York stanno eseguendo...

Blitz della polizia municipale - sequestrata Cava Giuliani : era stata scelta per stoccare i rifiuti di Napoli : Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata ?Cava Giuliani?. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura...

Torino - Blitz della polizia contro gruppi di estrema destra : nel capannone spuntano missile e arsenale da guerra : Fucili d’assalto di ultima generazione, pistole, ma anche un missile terra-aria. È la scoperta fatta dai poliziotti della digos e dal Servizio antiterrorismo dell’Ucigos di Torino, che hanno sequestrato nel Nord Italia armi da guerra appartenenti a soggetti dell’estrema destra. Nel video, il ritrovamento del missile insieme al resto dell’arsenale e a cimeli e targhe che esaltano Hitler e le SS. ...

Criminalità - Blitz della polizia nel Nord Italia : sequestrate armi a estremisti di destra : Gabriele Laganà Il blitz a seguito di indagini sulle attività di alcuni combattenti Italiani che in passato hanno preso parte al conflitto nel Donbass. Trovato anche un missile aria-aria Nel corso di un blitz nel Nord Italia, la polizia di Stato di Torino, coordinata della Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha sequestrato diverse armi da guerra nella disponibilità di soggetti “orbitanti” nell’estrema destra ...

Blitz polizia a via Nazionale - sanzionato anche postazione Tredicine : Roma – Almeno 4 venditori ambulanti multati con relativo sequestro della merce, verifiche su insegne e vetrine per tre negozianti e sanzioni a una postazione fissa intestata a una appartenente alla famiglia Tredicine che invece di vendere fiori proponeva borse e oggettistica. Questo il primo bilancio del Blitz della Polizia di Roma Capitale e della Commissione capitolina Commercio, scattato a meta’ mattinata lungo via Nazionale ...

Gorizia - Blitz della polizia a casa di una prostituta : trovati 246 preservativi nel battiscopa : Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. E' l'ipotesi di reato per cui nei giorni scorsi la Guardia di Finanza e la polizia di Gorizia hanno arrestato un uomo e una donna che avrebbero gestito un importante giro di prostituzione in un appartamento di via Maniacco frequentato assiduamente a tutte le ore del giorno e della notte. Le indagini, condotte anche mediante l’utilizzo di una telecamera piazzata nelle vicinanze, hanno permesso ...

Torino - Blitz della polizia contro l’estrema destra : perquisizioni a militanti di Forza Nuova - Rebel Firm e Legio Subalpina : Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea. Manganelli, coltelli, riproduzioni di pistole e armi da softair, insieme ad elmetti, una bandiera con la svastica, edizioni del Mein Kampf, un volume di canti fascisti, ...

Scontri al G7 di Torino - Blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali : 17 arresti : blitz della polizia negli ambienti dell’autonomia e dei centri sociali: è in corso di esecuzione di una serie di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su incidenti avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 alla Reggia di Venaria. L’operazione è coordinata dalle autorità giudiziaria piemontese ed è svolta in collaborazione con le Digos delle questure di Roma, ...

'Ndrangheta in Emilia - Blitz polizia contro cosca Grande Aracri : blitz della polizia di Stato di Bologna nei confronti del sodalizio 'ndranghetistico operante in Emilia, storicamente legato alla nota famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Arresti e perquisizioni in tutta Italia. Impegnati circa 300 agenti. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, danneggiamento e ...

‘Ndrangheta - maxi Blitz della Polizia in Emilia : arrestato il presidente del Consiglio Comunale : Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia di Stato contro la mafia calabrese figura Giuseppe Caruso, attuale presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente a un gruppo mafioso. Altri destinatari del provvedimento sono elementi di primo piano dell’organizzazione ‘ndranghetista Emiliana, tra i quali Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, ritenuti ai ...

Prato - Blitz della Polizia in un capannone dormitorio : operai vivevano sul luogo di lavoro : blitz della Polizia di Stato, Polizia municipale e dell’ispettorato del lavoro in un capannone industriale ia Prato, sede di quattro ditte di confezioni gestite da cittadini cinesi. All’interno sono stati identificati 58 operai stranieri, 14 dei quali irregolari in Italia, che lavoravano anche di notte e in condizioni igienico sanitarie precarie. Scoperto anche un appartamento, comunicante con l’edificio tramite una porta ...

È in corso un maxi Blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Salvini anticipa Blitz polizia : procuratore di Monza chiede silenzio stampa : Il ministro dell’Interno esulta per gli arresti e il procuratore della Repubblica di Monza lo richiama al silenzio stampa. Matteo Salvini oggi ha anticipato un (fin qui presunto) blitz della polizia che avrebbe portato a 11 arresti in Brianza per varie accuse, dal tentato omicidio allo spaccio di droga fino al porto e detenzione di armi.La viva soddisfazione del vicepremier è stata stoppata dal procuratore secondo cui "l'anticipo della ...