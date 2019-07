Bitter Sweet | trame 19 luglio | Ferit strappa il contratto che lega la Piran a lui

Bitter Sweet - trame : Hakan terrorizza Demet affinché non lo tradisca : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambienta ad Istanbul che sta registrando ascolti altissimi su Canale 5. Nelle prossime puntate, in onda a breve in Italia, Hakan Onder deciderà di mostrare la sua vera natura diabolica per impedire a Demet di lasciarlo mentre Deniz e Ferit Aslan scopriranno la verità sull'incidente di Zeynep e Demir. Bitter Sweet: Demir e Zeynep uccisi da Hakan Le anticipazioni di Bitter ...

Bitter Sweet - spoiler : l'Aslan e la Piran in crisi a causa del marito di Demet : La nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore è sempre in grado di coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 nelle prossime settimane dicono che Ferit Aslan scoprirà, grazie al suo meccanico, che la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata sabotata il giorno dell'incidente ma non riuscirà ad incastrare il responsabile. Il ricco imprenditore, stanco di non essere ...

Bitter Sweet - spoiler del 30° episodio : Ferit deluso dalla sorella di Asuman : Le trame della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, continuano ad essere molto interessanti. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori italiani vedranno l’ultimo giorno settimanale, cioè il 19 luglio 2019, dicono che Ferit Alsan non riuscirà a nascondere la sua profonda delusione quando apprenderà che Nazli Piran non gli ha detto che sogna di ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 18 e 17 luglio : Deniz tira fuori dai guai Nazli? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 18 e 17 luglio 2019: Nazli costretta a rinunciare ai propri sogni per colpa del ricatto di Ferit, ma Deniz...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 18 e 17 luglio : Nazli costretta a rinunciare... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 18 e 17 luglio 2019: Nazli costretta a rinunciare ai propri sogni per colpa del ricatto di Ferit.

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019 : anticipazioni ventinovesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 18 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli soffre molto l’impossibilità di lasciare il lavoro da Ferit, data la clausola imposta dal contratto. Deniz propone a Nazli di essere lui ad anticipare la somma prevista per lasciare il lavoro a casa di Ferit, ma lei – non volendo indebitarsi – preferisce lasciare le cose come sono ...

Bitter Sweet Anticipazioni 18 luglio 2019 : Demet a capo della Pusula Holding : Deniz appoggia sua sorella Demet e le affida il ruolo di capo delle pubbliche relazioni della Pusula Holding. È uno smacco per Ferit.

Bitter Sweet - anticipazioni al 18/07 : l'Aslan costringe la chef a lavorare ancora per lui : Una nuova puntata di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ attende i numerosissimi fan nella giornata di giovedì 18 luglio dove, stando agli spoiler, vedremo come si evolverà il conflittuale rapporto tra Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo aver dato le dimissioni, sembrerà tornare sui suoi passi, costretta suo malgrado a rispettare la clausola presente nel contratto, che prevede il pagamento di una grossa somma di denaro in caso di rescissione ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 17 luglio : Deniz si vendica usando Demet? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 17 luglio 2019: Nazli costretta a rinunciare ai suoi sogni per colpa del ricatto di Ferit.

Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana dal 22 luglio : Hakan rischierà la vita : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le puntate italiane di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 a partire da lunedì 22 luglio. La soap continua ad essere ricca di colpi di scena e, settimana dopo settimana, conquista l'interesse del pubblico della rete ammiraglia Mediaset, con una media costantemente superiore ai due milioni di spettatori e uno share che ...

Bitter Sweet trama : Ferit e Nazli sempre più in crisi - Hakan vince di nuovo : Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit accusa Hakan di omicidio Le anticipazioni su Bitter Sweet oggi hanno come protagonisti Ferit, Nazli e Hakan perché a un certo punto della soap opera turca vedrete che buona parte degli episodi si concentrerà non solo sui due innamorati ma anche sull’assassino dei genitori di Bulut, Demir e Zeynep. Cerchiamo di […] L'articolo Bitter Sweet trama: Ferit e Nazli sempre più in crisi, Hakan vince di nuovo ...

Bitter Sweet Anticipazioni 17 luglio 2019 : Nazli rinuncia ai suoi sogni : Ferit costringe Nazli a pagare la multa prevista dal loro contratto per il licenziamento anticipato. La ragazza non ha i soldi e deve rinunciare ai suoi sogni.

Bitter Sweet : FERIT e DENIZ scoprono che la macchina dei genitori di BULUT è stata manomessa [anticipazioni] : Terribile scoperta in arrivo nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – ingredienti d’amore: FERIT (Can Yaman) e DENIZ (Hakan Kurtas) scopriranno infatti che l’auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep, i genitori di BULUT (Alihan Turkdemir), è stata manomessa e capiranno che qualcuno ha voluto ucciderli. Come reagiranno i due di fronte a questa consapevolezza? Bitter Sweet, news: Hakan ha ucciso Zeynep e Demir Negli ...

Bitter Sweet puntate al 26 luglio : Ali cede la sua quota del locale a un acquirente ignoto : Continuano le vicende dei protagonisti dell'amata soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Durante la settimana di programmazione che andrà dal 22 al 26 luglio si attendono diversi colpi di scena. Innanzitutto ci sarà la gioia di Nazli nel poter finalmente realizzare il suo grande sogno di aprire un ristorante grazie al cospicuo aiuto economico da parte del padre. Hakan invece verrà denunciato da Demet, stanca dei suoi torbidi affari: ...