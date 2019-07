Bitter Sweet Anticipazioni 17 luglio 2019 | Nazli rinuncia ai suoi sogni

Bitter Sweet : FERIT e DENIZ scoprono che la macchina dei genitori di BULUT è stata manomessa [anticipazioni] : Terribile scoperta in arrivo nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – ingredienti d’amore: FERIT (Can Yaman) e DENIZ (Hakan Kurtas) scopriranno infatti che l’auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep, i genitori di BULUT (Alihan Turkdemir), è stata manomessa e capiranno che qualcuno ha voluto ucciderli. Come reagiranno i due di fronte a questa consapevolezza? Bitter Sweet, news: Hakan ha ucciso Zeynep e Demir Negli ...

Bitter Sweet puntate al 26 luglio : Ali cede la sua quota del locale a un acquirente ignoto : Continuano le vicende dei protagonisti dell'amata soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Durante la settimana di programmazione che andrà dal 22 al 26 luglio si attendono diversi colpi di scena. Innanzitutto ci sarà la gioia di Nazli nel poter finalmente realizzare il suo grande sogno di aprire un ristorante grazie al cospicuo aiuto economico da parte del padre. Hakan invece verrà denunciato da Demet, stanca dei suoi torbidi affari: ...

Bitter Sweet - episodio 18 luglio : Nazli rifiuta l'aiuto economico del musicista : Torna l'appuntamento con "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku in "Cherry Season - La Stagione del cuore". Gli spoiler del nuovo episodio in onda giovedì 18 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 rivelano che Nazli Piran rifiuterà l'aiuto di Deniz per chiudere il rapporto lavorativo con Ferit Aslan. Nel frattempo, Demet entrerà a far parte del team della Pusola ...

Bitter Sweet - anticipazioni settimanali : la Piran e l'Aslan lasciano Istanbul insieme : Le nuove puntate della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che sta ottenendo un grande successo anche in Italia, saranno ricche di colpi di scena. Le anticipazioni della prossima settimana, infatti, dicono che Nazli Piran, dopo non essere riuscita a convincere nessuna banca a farle avere un prestito, per poter acquistare il ristorante con Manami tornerà a stare a stretto contatto con Ferit Aslan. L’ambasciatore ...

Anticipazioni Bitter Sweet dal 22 al 26 luglio 2019 : Deniz si Dichiara a Nazli! : Anticipazioni di Bitter Sweet dal 22 al 26 luglio 2019: Nazli prova ad aprire un ristorante tutto suo, ma ci saranno non pochi problemi anche visto che un personaggio scoprirà la verità su Asuman… ecco di chi si tratta! Le Anticipazioni di Bitter Sweet dal 22 al 26 luglio parlano ancora dei numerosi problemi tra Nazli e Ferit. Hakan è sempre più intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote a chiunque, soprattutto per continuare ad avere ...

Bitter Sweet - anticipazioni del 29° episodio : Deniz volta le spalle all'Aslan : La soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che vede protagonista l’attrice Ozge Gurel, continua ad essere molto seguita. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 18 luglio 2019, dicono che Deniz volterà le spalle all'amico Ferit Alsan. Il musicista durante una riunione che si terrà nell'azienda di famiglia deluderà il suo migliore amico e anche Engin, perché voterà a favore della sorella Demet ...

Bitter Sweet anticipazioni : la cuoca costretta a rispettare il contratto con l'Aslan : Nuovo appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ che riguarderanno in particolare ciò che accadrà nella puntata del 17 luglio, dove vedremo come Nazli e Ferit saranno ai ferri corti dopo le dimissioni presentate dalla giovane cuoca. La ragazza infatti, per paura che l’Aslan scopra cosa ha combinato sua sorella Asuman, ha deciso di allontanarsi una volta per tutte dall'uomo, il quale però, non accetterà le dimissioni ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 17 luglio 2019 : anticipazioni ventottesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 17 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli si è dimessa dal suo lavoro presso Ferit, non sentendosi più di lavorare dopo ciò che ha combinato Asuman… Ferit intende costringere Nazli a rispettare il contratto di lavoro che lei aveva firmato: in caso contrario, la ragazza dovrebbe pagare un risarcimento di 100.000 lire turche. Lei ...

Bitter Sweet Anticipazioni 17 luglio 2019 : Ferit fa soffrire Nazli : Ferit costringe Nazli a pagare la multa prevista dal loro contratto per il licenziamento anticipato. La ragazza non ha i soldi e deve rinunciare ai suoi sogni.

Bitter Sweet anticipazioni al 26 luglio : Demet querela suo marito : La soap opera turca Bitter Sweet sta regalando davvero tante soddisfazioni ai numerosi fan che la seguono, pertanto, scopriamo insieme quello che accadrà nel corso della prossima settimana. Numerosi saranno gli avvenimenti degni di nota: più di tutti, però, a generare particolare sgomento sarà la decisione di Demet di denunciare suo marito Hakan. La donna, infatti, scoprirà affari loschi all'ufficio del suo coniuge e, senza pensarci due volte, ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 16 luglio : Engin indaga su Asuman e... : Bitter Sweet, Anticipazioni 16 luglio 2019: Nazli decide di licenziarsi da casa di Ferit. Accetterà di lavorare per Deniz?

Bitter Sweet spoiler : Nazli e Ferit si sposano ma la felicità dura poco : Anticipazioni Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: il matrimonio di Ferit e Nazli Bitter Sweet, la soap opera turca sbarcata su Canale5 poco più di un mese fa, è già entrata nel cuore dei telespettatori italiani. La storia d’amore tra Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) è seguita ogni giorno da una media di 2.000.000 di telespettatori pari al 17% di share. Bitter Sweet sta bissando il successo di Cherry Season andata in onda su ...