Bimba disabile maltrattata | arrestata a Milano anche la zia

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lavinia Greci L'11 luglio gli agenti hanno fermatola 30enne egiziana, che avrebbe maltrattato la nipote e aiutato i due genitori nell'organizzare la fuga in Egitto. È stata traferita San Vittore in attesa del prosceso I genitori sono in carcere per maltrattamenti dall'inizio di giugno, fermati per avere insultato e fatto del male alla figliadi quattro anni. E l'11 luglio gli agenti del Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Marco Ciacci, è stata fermata, ala zia della piccola. A carico della donna di trent'anni, infatti, sussistono indizi di colpevolezza e considerato il concreto pericolo di fuga (lei aveva comprato un biglietto aereo di sola andata per l'Egitto per il 14 luglio), è stato ritenuto opportuno procedere con il fermo. Le indagini della polizia locale erano partite a metà maggio ...

