Beyoncé e Blue Ivy nel video di Spirit da Il Re Leone | un omaggio al film e all’Africa

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Le immagini diIvy neldi, il brano inciso da Queen Bey per la colonna sonora de Il Redi cui è doppiatrice, sono un inno alla grandezza della natura, alla bellezza incontaminata della savana e in senso lato all'Africa che è la grande protagonista del nuovo album in arrivo il 19 luglio.è infatti contenuta nell'album The Lion King: The Gift, il secondo disco dedicato alla colonna sonora del remake in live action de Il Re(il primo coi brani delè già disponibile in streaming e negli store online), che sarà ricco di collaborazioni con artisti di origini africane, selezionati personalmente dall'artista per il progetto che ha curato personalmente. Un modo per usare, ancora una volta, la sua influenza nell'universo della cultura pop per aiutare artisti di origine africana ad avere una platea internazionale, questione molto cara a ...

