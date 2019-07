Beni confiscati | Conferenza Servizi Con prefetto Frattasi per manifestazione interesse

Roma : confiscati Beni per 4 mln a Guido Casamonica : beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro sono stati confiscati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Beni confiscati - Salvini : “Critiche al decreto sicurezza per la vendita ai privati? Fesserie. Lo Stato vigila” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è arrivato a Genova martedì mattina per annunciare l’acquisizione da parte del Comune di Genova e il successivo affidamento ad associazioni no profit di 42 dei 115 locali confiscati alla criminalità organizzata nel capoluogo ligure e fermi da anni tra rischio crolli, affitti non pagati ai condomini e presenza di attività illecite al loro interno. Genova, 113 immobili confiscati ...

Bancarotta e autoriciclaggio : confiscati 1 - 2 mln Beni a 4 persone e divieto d’impresa per 12 mesi : Roma – Nella mattinata odierna il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale capitolino impositiva della misura cautelare personale del divieto di esercitare attivita’ d’impresa per 12 mesi nei confronti di 4 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di fatti di Bancarotta fraudolenta ...

Gdf : in Sicilia confiscati Beni per quasi 227 milioni : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La confisca definitiva di aziende, beni, disponibilità finanziare e quote societarie per un totale di 226,7 milioni e il sequestro per oltre 439 milioni. E' il risultato dell'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nell'economia legale messa in atto da

Mafia : Palermo - confiscati Beni per 1 - 6 milioni a boss (2) : (AdnKronos) - Quest’ultimo in più occasioni "manifestava espressamente sia la destinazione delle somme al padre sia la regia di questi in ordine alle questioni salienti afferenti alla gestione di detti immobili, permettendo di rilevare tipiche manifestazioni dell’animus del proprietario (come l’inte

Mafia : Palermo - confiscati Beni per 1 - 6 milioni a boss : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - beni per un valore che supera 1,6 milioni di euro sono stati confiscati dai Carabinieri del Ros di Palermo al boss mafioso Ignazio Pullarà di San Giuseppe Jato (Palermo), ritenuto dagli inquirenti "esponente di assoluto spessore della famiglia mafiosa di Palermo-Santa