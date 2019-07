Beach volley | World Tour 2019 Espinho Subito fuori Ceracchi Fiore Domani in campo

oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Senza fortuna l’avventura di Emanuelae Federica, unica coppia italiana iscritta alle qualificazioni del torneo 4 stelle di. Le azzurre sono state sconfitte con un secco 2-0 (21-10, 21-11) dalle finlandesi Lehtonen/Ahtiainen che poi sono riuscite ad entrare nel tabellone principale. Per il main draw sono già qualificate Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno bisogno di un buon risultato per consolidare la loro posizione nella graduatoria per la qualificazione olimpica. La coppia azzurra è stata inserita nel girone C ealle 9.50 affronterà le cinesi Xue/Wang con l’obiettivo di raggiungere la qualificaizone per la fase ad eliminazione diretta. Nello stesso girone sono inserite le brasiliane Agatha/Duda e l’altra coppia cinese, Zeng/Lin. Xue/Wang hanno formato la coppia da tre mesi e finora hanno ottenuto come miglior risultato il ...

