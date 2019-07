Basket | Europei Under 20 2019 | Turchia fatale per gli azzurrini | Italia sconfitta in

Basket - Europei Under 18 2019 : i convocati dell’Italia. Antonio Bocchino porta una squadra a trazione 2001 : Sono state diramate le convocazioni effettuate da coach Antonio Bocchino per gli Europei Under 18 maschili di Basket che si svolgeranno a Volos, in Grecia, dal 27 luglio al 4 agosto. Questi i nomi dei convocati: Beniamino Basso Davide Casarin Lorenzo Deri Lorenzo Donadio Niccolò Filoni Sasha Mattias Grant Nicolò Ianuale Maximilian Ladurner Matteo Picarelli Luca Possamai Gabriele Procida Matteo Schina Sono a disposizione Soma Abati Touré, ...

Basket - Europei Under 20 : l’Italia cede alla Serbia nonostante un grande Stefanini. Mercoledì gli ottavi di finale : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia agli Europei Under 20 in corso di svolgimento tra Tel Aviv e Ramat Gan, in Israele. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Serbia con il punteggio di 73-69, il che li relega al terzo o al quarto posto nel girone B a seconda dell’andamento del match di stasera tra Ucraina e Israele. In ogni caso, agli ottavi di finale, in programma Mercoledì, l’avversaria sarà una tra Turchia e Francia. ...

L'Italia scelta tra i Paesi organizzatori per i prossimi europei di Basket nel 2021 : L'Italia sarà uno dei Paesi organizzatori degli europei di basket 2021. Lo ha annunciato su Twitter il profilo ufficiale della Federazione Internazionale Pallacanestro (Fiba). Oltre alL'Italia, anche Repubblica Ceca, Georgia e Germania ospiteranno le partite della fase a gruppi. La fase finale, invece, si disputerà interamente in Germania. The reactions of our 2021 hosts ! #Eurobasket@DBB_basketball @_Geobasketball @Italbasket ...

Gli Europei di Basket 2021 in Italia : un girone si giocherà al Forum di Assago : Uno dei quattro gironi dell’Eurobasket 2021 si giocherà in Italia, al Forum di Assago a Milano. Lo ha deciso oggi la FIBA nel corso della cerimonia di assegnazione a Monaco di Baviera. Dopo 30 anni esatti, la massima competizione continentale per Nazionali torna nel nostro Paese (ultima edizione organizzata a Roma nel 1991) La Federazione […] L'articolo Gli Europei di basket 2021 in Italia: un girone si giocherà al Forum di Assago è stato ...

Basket - Milano ospiterà un girone degli Europei 2021! Gli altri a Colonia - Praga e Tbilisi - fase finale a Berlino : Trent’anni dopo Roma 1991, l’Italia torna a far parte della macchina organizzativa degli Europei di Basket. La FIBA, infatti, ha assegnato a Milano l’organizzazione di un girone dell’edizione 2021. Gli altri si disputeranno a Colonia (Germania), Praga (Repubblica Ceca) e Tbilisi (Georgia). La fase a eliminazione diretta si terrà a Berlino (Germania). Restano tagliate fuori Tallinn (Estonia), Budapest (Ungheria) e Lubiana ...

Basket femminile : c’è un’Italia che fa ben sperare. La classe 2002 ha già due Europei in tasca - e molte già sono in Serie A1 : L’Italia del Basket femminile sta scoprendo di avere, potenzialmente, una generazione che può darle un gran numero di soddisfazioni. Si tratta dell’annata 2002, il cui blocco è risultato fondamentale per la vittoria degli Europei Under 18 ieri a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Si tratta, del resto, di un gruppo che ha già avuto la possibilità di godersi il successo continentale Under 16 a Kaunas lo scorso anno e di chiudere con un ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Ungheria battuta 70-62 in finale - Ilaria Panzera MVP del torneo : L’ITALIA completa il proprio dominio agli Europei Under 18: l’estate delle manifestazioni continentali giovanili del Basket femminile si apre con il trionfo delle azzurre nella finale vinta contro l’Ungheria con il punteggio di 70-62. Un successo ampiamente meritato, senza sconfitte e con pochi margini di discussione, ottenuto grazie a un blocco di giocatrici che, oltretutto, è in gran parte del 2002, quindi con un anno di ...

Basket – L’Italia femminile vince gli Europei U18 : Ungheria sconfitta sotto i colpi di Orsili e Natali : L’Italia femminile U18 è Campione d’Europa: le ragazze di coach Riccardi superano l’Ungheria 70-62 grazie ai 19 punti a testa di Orsili e Natali A distanza di pochi giorni dalla delusione della Nazionale maggiore, eliminata dalla Russia da EuroBasket 2019, ci pensano le azzurrine a regalare un grande sorriso ai tifosi della palla a spicchi tricolore. L’Italia U18 è appena diventata infatti Campione d’Europa. Le ragazze di coach Riccardi ...

Basket - Europei femminili Under 18 : azzurrine strepitose - travolgono la Russia e sono in finale! : Nella prima semifinale dei campionati Europei di Basket femminile di Sarajevo grande prestazione dell’Italia, che alla Dvorana Mirza Delibasic, palazzetto dedicato al grande cestista bosniaco prematuramente scomparso, ha letteralmente travolto la Russia per 75-49. Le azzurrine di coach Roberto Riccardi hanno iniziato benissimo già nel primo quarto, chiuso sul 26-12, ma il parziale decisivo è stato il 19-5 del secondo periodo col quale sono ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Ilaria Panzera è stellare - Italia in semifinale - Spagna battuta 76-63 : E’ ancora grande Italia agli Europei di Basket femminile Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina. Le azzurre approdano in semifinale, superando nei quarti con il punteggio di 76-63 la Spagna, e sabato alle 18:30 affronteranno la Russia per cercare di entrare in finale. Per le ragazze di coach Roberto Riccardi da registrare la superba prova di Ilaria Panzera: 20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, con annesso dominio delle ...

Basket : ecco i 12 azzurri scelti da Andrea Capobianco per affrontare gli Europei U20 di Tel Aviv : Mancano ormai solo due giorni all’esordio dell’Italia ai Campionati Europei Under 20 di Basket maschile, in programma a Tel Aviv (Israele) dal 13 al 21 luglio. Coach Andrea Capobianco ha diramato la lista dei 12 giocatori convocati per disputare la rassegna continentale di categoria che comincerà sabato contro l’Ucraina alle ore 20.00 italiane. L’unico giocatore azzurro reduce da una stagione disputata nel massimo ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia domina la Bielorussia e ai quarti sfiderà la Spagna : Se l’unica tua apprensione è cercare di sfondare quota cento vuol dire che definirla partita è quasi un eufemismo. L’ItalBasket femminile Under 18 vince 96-57 il suo ottavo di finale contro la Bielorussia e approda ai quarti di finale della rassegna continentale di Sarajevo dove troverà la Spagna. Poco più di un allenamento veloce quello dominato in lungo e in largo dalle ragazze di coach Riccardi che ha potuto dare tanti minuti a ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia suona la terza - Croazia battuta 80-60 con Natali e Panzera in evidenza : L’Italia continua la propria marcia da imbattuta agli Europei Under 18 femminili in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Nell’arena intitolata a Mirza Delibasic le azzurre di coach Roberto Riccardi superano con un netto 80-60 la Croazia, continuando a mostrare una notevole presenza in difesa e una convincente varietà di soluzioni all’interno del proprio arsenale offensivo. A testimonianza di ciò ci sono i 22 ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : Italia ancora vittoriosa - travolta la Germania campione nel 2018 : Secondo successo per l’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Le azzurre allenate da Roberto Riccardi superano con un perentorio 56-38 la Germania, detentrice del titolo di categoria, ma senza la principale protagonista del successo di Udine, Nyara Sabally, che è passata con l’Under 20. L’Italia, oltre a un’eccellente fase difensiva, in attacco trova i 12 punti di Meriem ...