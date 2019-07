Baseball | Italia vittoriosa nel test contro il Parma Clima

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si è disputato poche ore fa il match che ha messo di fronte, in via amichevole, l’e il, in previsione degli appuntamenti azzurri più importanti (Europei e qualificazione alle Olimpiadi). Le due squadre si sono accordate per giocare sulla distanza dei 10 inning, facendo così in modo di dare a tutti i lanciatori di salire sul monte. La Nazionale di Gilberto “Gibo” Gerali ha prevalso per 6-4. In realtà, per gli azzurri l’inizio è davvero complicato, conche sale sullo 0-4 dopo tre inning con una discreta complicità della difesa avversaria. Qualcosa si muove nel sesto, con Vaglio e Giovanni Garbella che firmano il 2-4, ma è nel settimo che si decide tutto. Ferrini trova il singolo del 3-4, poi Celli tira fuori un fuoricampo da 3 RBI che vale il definitivo 6-4. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL ...

