Austin Butler è Elvis Presley nel nuovo progetto di Baz Luhrmann

(Di mercoledì 17 luglio 2019). Ci sono ruoli che possono cambiare la vita di un attore, soprattutto quando si tratta di incarnare autentiche leggende: ne sanno qualcosa Rami Malek, che con la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody ha vinto l’Oscar e la consacrazione a Hollywood. Il prossimo alle prese con una sfida altrettanto gigantesca è, che Bazha appena scelto per interpretare. La notizia arriva ufficialmente dalla Warner Bros. Pictures, che distribuirà in tutto il mondo il biopic dedicato al leggendario musicista, le cui riprese dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno nel Queensland, in Australia. Il regista Baz, candidato all'Oscar per Il grande Gatsby e Moulin Rouge! ha selezionatoda una rosa di candidati: fino alla decisione finale, in lizza per il ruolo da ...

