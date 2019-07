Aurora Ramazzotti festeggia la laurea di Goffredo che «ha cambiato ogni cosa»

Aurora Ramazzotti e la romantica dedica al fidanzato Goffredo Cerza : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2016 e possono considerarsi una coppia ormai consolidata. Innamoratissima del suo fidanzato, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è lasciata sfuggire un’occasione speciale per dimostrare i suoi sentimenti. Goffredo, infatti, si è laureato in Ingegneria. Dopo aver frequentato l’Università a Londra, dove ha anche incontrato Aurora, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo e ...

FaceApp Challenge - come invecchieranno i famosi : da Aurora Ramazzotti a Chiara Ferragni : Spopola in rete la FaceApp Challenge, una sorta di sfida raccolta anche dai famosi che permette di scoprire come saremo “da grandi” utilizzando un’app capace di simulare l’invecchiamento del volto. Hanno risposto all’appello numerosi personaggi famosi che hanno condiviso le loro foto meglio riuscite.Continua a leggere

Matrimonio Paola Turani : il look di Aurora Ramazzotti fa scatenare i social : Ieri Paola Turani ha sposato Riccardo Serpellini dopo 8 anni di fidanzamento. I due hanno pronunciato il fatidico sì in una romantica e suggestiva location in provincia di Brescia circondati da parenti e amici. Tra gli invitati non mancano i volti noti, prime tra tutte Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, accompagnate rispettivamente da Tomaso Trussardi, uno dei testimoni, e Goffredo Cerza. Per l’occasione mamma e figlia hanno sfoggiato dei ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti incinta? Le parole della showgirl : Tra gli sport nazionali potrebbe entrare di diritto il dire che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono in dolce attesa. Non passa stagione dell’anno, infatti, in cui non si rincorrano rumor circa presunte gravidanze della showgirl e/o della figlia. Questa volta la cronaca rosa ha fatto le cose in grande e ha dato notizia di una gravidanza congiunta per mamma e figlia, ma è stata la stessa Michelle a smentire tutto con alcune stories ...

Aurora RAMAZZOTTI/ "Non più cattiva ragazza" - Sara Daniele "ti amo - sempre con te" : AURORA RAMAZZOTTI torna a raccontarsi in un lungo post su Instagram tra trasgressioni e voglia di attenzioni: la dedica di Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti - il drammatico rapporto con l’alcol della figlia di Michelle : Tutti crediamo che nascere in una famiglia famosa sia un bene. Beh, da un certo punto di vista lo è. Ma nascere in una famiglia di vip può nascondere anche delle insidie. Lo sa bene Aurora Ramazzotti che ha avuto un passato non proprio facile. È vero: è nata e vissuta in una famiglia benestante ma alcuni problemi l’hanno messa a dura prova. Innanzitutto, per esempio, il divorzio della madre e del padre.\\ Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si ...

Aurora Ramazzotti - la dedica all’amica Sara Daniele e una lezione : Aurora Ramazzotti si toglie la corazza e si mette a nudo. E lo fa pubblicando un lungo post su Instagram in cui riflette sulla sua crescita personale e sull’importanza dell’amicizia: una tenera dedica a Sara Daniele, con cui ha un rapporto strettissimo da oramai molti anni.\\ “Si dice che gli amici si contino sulle dita di una mano”, comincia così la lunga riflessione della giovane figlia di Michelle Hunziker, che ha molto fatto parlare di ...

Eros Ramazzotti parla in radio della figlia Aurora : 'L'invidia della gente non ci tocca' : Eros Ramazzotti è stato protagonista di una recente intervista al programma radiofonico intitolato I Lunatici, nel corso del quale ha avuto modo di porre l'accento sul rapporto con la figlia Aurora. L'artista ha voluto difendere la ragazza vittima di ripetute accuse in quanto è stata definita come "una raccomandata" per la maggiore facilità incontrata nel mondo dello spettacolo grazie al fatto che i genitori sono due persone famose. La critica ...

Aurora Ramazzotti 'perché bevevo?'/ Dalle trasgressioni all'amicizia con Sara Daniele : Aurora Ramazzotti, trasgressioni e alcol in passato: lungo post su Instagram e una dedica speciale per l'amica Sara Daniele.