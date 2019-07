Aumentano gli smartphone in arrivo con Qualcomm Snapdragon 855+ ma il Samsung Galaxy Note

Le incredibili assurdità della razza umana : aumenta la fame nel mondo e Aumentano gli obesi : Nel 2018 circa 820 milioni di persone nel mondo non hanno avuto cibo a sufficienza, rispetto agli 811 milioni dell’anno precedente: l’aumento è stato registrato per il terzo anno consecutivo. L’allarme arriva dalla Fao, con la pubblicazione della nuova edizione del rapporto annuale Stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo 2019. I dati evidenziano la grandezza della sfida di raggiungere l’Obiettivo di ...

Migranti - Aumentano gli sbarchi : la Lega rincara le multe "fino ad un milione" : Fanno discutere gli emendamenti al decreto sicurezza bis presentati dalla Lega durante il passaggio in conversione in legge...

Aumentano gli italiani in vacanza : 32 milioni per l’estate : Quasi 32 milioni di italiani andranno in vacanza nel periodo estivo secondo un’indagine di Confturismo-Confcommercio. Si tratta di un dato

Luce - trasporti e telefono : a luglio Aumentano i prezzi : (Foto: Getty Images) Con l’aumento delle temperature arrivano anche i rincari sulle bollette delle utenze di Luce, trasporti e telefono milioni di italiani. Dal primo luglio il Codacons avverte che scatteranno una serie di aumenti che investiranno diversi settori. Tra i più colpiti c’è sicuramente quello relativo alle forniture dell’energia elettrica, in concomitanza con il maggior utilizzo di condizionatori e altri dispositivi collegati alla ...

Nel 2018 Aumentano gli infortuni mortali sul lavoro : Una 'lieve' diminuzione delle denunce degli infortuni, poco più di 645 mila, meno 0,3% rispetto al 2017. Sono i dati del rapporto annuale

Stangata a luglio - Aumentano le tariffe della luce ma diminuisce il prezzo del gas : Una buona e una cattiva notizia per le tasche degli italiani. Sta per arrivare leggero rincaro per le tariffe della luce ma, allo stesso tempo, una consistente flessione per i prezzi del gas. Sono in arrivo alcune variazioni che subiranno le bollette delle famiglie a partire dal mese di luglio. Un fatto che però non soddisfa i consumatori poichè, ricordano, nei mesi estivi i termosifoni restano spenti e i condizionatori vanno invece a tutta ...

Farmaci : gli antidepressivi Aumentano i rischi di suicidio : antidepressivi sotto la lente. Secondo una metanalisi dell’Alta scuola zurighese di scienze applicate (Zhaw), questi psicoFarmaci possono aumentare il rischio di suicidio. Il lavoro, condotto dai ricercatori e dai colleghi dell’Ospedale universitario di psichiatria di Salisburgo (Austria), ha preso in esame i dati di numerosi studi clinici con antidepressivi che fra il 1987 e il 2013 sono stati autorizzati dalla Food and Drug ...

Bollette - da luglio Aumentano quelle della luce : in calo le tariffe del gas : Da luglio arrivano novità per le Bollette di luce e gas degli italiani. Secondo quanto comunicato dall'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la diminuzione per il gas sarà del 6,9%, mentre per l'elettricità i contribuenti andranno incontro a un lieve aumento dell'1,9% sulle tariffe.Continua a leggere

Gli straordinari a lavoro fanno male alla salute : Aumentano del 45% il rischio ictus : Gli straordinari a lavoro sono pericolosi per la nostra salute, soprattutto se prolungati nel tempo. Gli scienziati hanno scoperto che le persone che lavorano troppo per molti anni di seguito hanno il 45% di probabilità in più di avere un ictus. Le persone che per molti anni hanno lavorato più del dovuto sono più a rischio ictus, questo è quanto sostengono i ricercati dell’American Heart Association che ci spiegano quali siano le conseguenze ...

Netflix - brutte notizie per gli abbonati : Aumentano i prezzi in Italia : Anche in Italia stanno per aumentare i prezzi degli abbonamenti alla piattaforma streaming: rincaro per i piani Standard e...

Netflix - i prezzi degli abbonamenti Aumentano anche in Italia : Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti Standard a 2 schermi e Premium a 4 schermi e UHD. Torna il periodo di prova, ma la durata è variabile.La battaglia nel mercato dei servizi in streaming si sta facendo sempre più competitiva, e se nel settore in Italia vediamo una situazione di calma, è solo un illusione perchè tra la fine nel 2020 questo settore sarà completamente stravolto anche in Europa. L’arrivo dei servizi streaming di Apple, ...

Netflix dal 4 luglio Aumentano i prezzi dell’abbonamento in Italia : Rincari in vista per Netflix, la piattaforma di streaming video in linea con quanto già fatto anche negli Stati Uniti, ha deciso di aumentare le tariffe per l’Italia. Crescono dal 4 luglio i costi per le due linee principali. Il piano standard che consente la visione di Netflix a due utenti in contemporanea, la tariffa più diffusa, e ha la qualità HD passa da 10,99 euro a 11,99 euro. Mentre il piano Premium che prevede la qualità super HD ...

Usa - la Federal Reserve tiene fermi i tassi d’interessi : “Aumentano le incertezze”. Ma apre a un possibile taglio in futuro : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di tenere fermi i tassi d’interesse tra il 2,25 e il 2,50 per cento, ma si prepara a cambiare la sua rotta sulla politica monetaria. In una nota diffusa dal Federal Open Market Committee si legge che sono “aumentate” le “incertezze”, legate al rallentamento della crescita globale e le tensioni commerciali. Tuttavia, la banca centrale, in accordo con ...

Ansia e panico : perché in primavera Aumentano? I consigli pratici degli esperti : Impara una tecnica di rilassamentoFarmaci con moderazioneDistraiti durante le crisi più intenseEsponiti gradualmenteLa terapia giustaNon accontentarti di star meglio, ma pretendi di star beneLa buona volontà non bastaconsigli di letturaAnsia, panico, paura, angoscia… Emozioni troppo spesso fonti di malessere e disagio, sofferenza e dolore psichico. I disturbi d’Ansia sono i disturbi mentali più presenti nella popolazione generale. Pensate ...