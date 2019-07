Audi A4 - Al volante della Avant 40 TDI quattro S tronic

quattroruote

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ha un quarto di secolo. Ne sono state vendute sette milioni e mezzo nel mondo e, a oggi, ogni cinquecircolanti sul pianeta una è lei. Un traguardo invidiabile. La A4 ha aiutato il marchio deianelli a costruirsi unimmagine preziosissima: quella sinonimo di qualità. Se oggi si pensa alla perfezione, ci si immagina un. Ed è una conquista meritatissima. Il prezzoperfezione. Rovesciomedaglia di questo primato è una certa aria da perfettina, per certi versi prevedibile, sicuramente avara di colpi di scena. Così è anche per questa rivisitazione, restylingquinta generazione lanciata nel 2015 (denominata B9), che migliora senza stravolgere. lei, ma non è lei. Ha uno sguardo più aggressivo, grazie al single frame più importante, a fari più affilati (ora a led su tutte le versioni) e a prese daria più ampie e spigolose. Sono cresciuti muscoli sui ...

