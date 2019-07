ATP Umago – Lorenzi lotta ma non basta | Djere elimina l’azzurro dopo una battaglia di

Tennis - ATP Umago 2019 : per un problema fisico si ritira Fabio Fognini - Stefano Travaglia va ai quarti : Stefano Travaglia è la bestia nera di Fabio Fognini: dopo la vittoria agli US Open del 2017 oggi, nel secondo confronto tra i due il ligure si ritira nel corso del secondo set dell’incontro valido per il secondo turno del torneo ATP 250 di Umago. Un problema al polpaccio lo frena e così il marchigiano vola ai quarti, dove sfiderà il magiaro Attila Balazs. Nel primo set Fognini perde subito il servizio a 15, e l’avversario ne ...

ATP Umago – Salvatore Caruso agli ottavi : sconfitto Corentin Moutet in due set : Salvatore Caruso accede agli ottavi di finale dell’ATP di Umago: il tennista italiano supera Corentin Moutet in due set Nella tarda notte italiana Salvatore Caruso ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Umago. Il tennista italiano, attualmente numero 125 del ranking mondiale maschile, ha superato il francese Corentin Moutet, numero 81 della classifica ATP. Caruso si è imposto in 1 ora e 26 minuti, con il punteggio di 5-7 / ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso batte il francese Corentin Moutet e approda al secondo turno : Salvatore Caruso ha superato il primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago battendo col punteggio di 7-5 6-0 il francese Corentin Moutet. Entrambi erano reduci da un buon Roland Garros, dove hanno raggiunto entrambi il terzo turno avendo la meglio, tra gli altri, il siciliano sul francese Gilles Simon e il transalpino sull’argentino Guido Pella, Caruso ora affronterà il croato testa di serie numero 2 Borna Coric. Molto ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Paolo Lorenzi vince una maratona lunga oltre tre ore e va al secondo turno : Dopo una battaglia lunga tre ore ed undici minuti Paolo Lorenzi piega la resistenza del qualificato tedesco Peter Torebko e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP di Umago: sulla terra battuta croata l’azzurro si impone in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (3) ed affronterà la testa di serie numero 3, il serbo Laslo Djere. Nel primo set l’azzurro parte male, perdendo il servizio a 15 in apertura e vedendo subito l’avversario ...

ATP Umago – Paolo Lorenzi prima soffre e poi ribalta Torebko - l’azzurro stacca il pass per gli ottavi : Il tennista italiano parte male e va sotto di un set, salvo poi riprendersi e ribaltare la partita chiudendo con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-6 Paolo Lorenzi soffre ma si qualifica agli ottavi del torneo ATP di Umago, superando in rimonta il tedesco Torebko, numero 384 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro parte contratto e va sotto di un set, prima di prendere finalmente in mano le redini del gioco e fare sua la ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Travaglia sconfigge Fabbiano nel derby e accede al secondo turno. Sarà sfida contro Fognini : E’ Stefano Travaglia ad aggiudicarsi il derby tutto italiano contro Thomas Fabbiano, match valido per il primo turno dell’ATP di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il n.105 del ranking si è imposto contro il pugliese (n.92 del mondo) con il punteggio netto di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Una vittoria comoda per Travaglia che quindi accede al secondo round, dove affronterà in un altro confronto tutto interno al Bel ...

ATP Umago – Buona la prima per il giovane Sinner : l’azzurro trionfa in rimonta : Sinner supera il primo turno del torneo ATP di Umago: battuto Sousa in tre set Splendida vittoria in rimonta per Jannik Sinner al “Plava Laguna Croatian Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro, in scena sui campi in terra rossa di Umago. Il giovane azzurro, wild card in Croazia, ha trionfato all’esordio, battendo in rimonta in tre set il portoghese Sousa. Il match è terminato col punteggio di ...

Tennis - ATP Umago 2019 : i risultati di lunedì 15 luglio. Sinner vola al secondo turno - Cecchinato bocciato ancora : Prima giornata di incontri nell’ATP di Umago (Croazia) e sulla terra rossa slava l’Italia aveva due rappresentanti nei tre match in programma. Il primo, Marco Cecchinato (n.40 del mondo), non riesce a uscire dal periodo di crisi. Un’altra sconfitta al primo turno per il siciliano che sembra aver smarrito completamente tutte le sue certezze nel proprio Tennis. Il 6-3 6-2 subito dallo sloveno Aljaz Bedene (n.87 del ranking) è ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Jannik Sinner vince in rimonta contro Pedro Sousa e accede al secondo turno : In una stagione nella quale è in continua ascesa Jannik Sinner nel primo turno dell’ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago centra un’altra bella vittoria battendo in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4 il portoghese Pedro Sousa. Il 17enne altoatesino di Sesto, in Val Pusteria, entrato in tabellone grazie a una wild card, ha prevalso contro un avversario che lo precede di quasi 100 posizioni nella classifica ATP, 109 contro 208, e ora al ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Marco Cecchinato battuto da Aljaz Bedene al primo turno : E’ già finito il torneo ATP 250 sulla terra rossa croata di Umago per Marco Cecchinato, battuto nettamente col punteggio di 6-3 6-2 dallo sloveno Aljaz Bedene. il 26enne nativo di Palermo, sceso al numero 40 del mondo in seguito alla perdita dei punti che aveva guadagnato l’anno scorso con la semifinale al Roland Garros, sta attraversando un momento molto difficile, tanto è vero che ha perso sette dei suoi ultimi otto incontri e con quella di ...

Tennis - ATP Umago 2019 : Salvatore Caruso conquista l’accesso al tabellone principale. Piegato Robredo in tre set : Salvatore Caruso soffre, lotta e vince contro l’inossidabile Tommy Robredo (n.169 del mondo), che all’età di 37 anni, sposando un po’ la filosofia di Roger Federer, voglia di giocare a Tennis ancora ne ha. Ebbene, l’azzurro (n.125 del ranking) si è imposto in tre set contro l’iberico per 5-7 6-4 6-3 in 2 ore e 51 minuti di pura battaglia. Un successo tutto cuore per il siciliano che quindi accede al tabellone ...