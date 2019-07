Assolto il leghista Massimo Garavaglia dall' accusa di turbativa d' asta

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) l viceministro dell’Economia ed esponente della Legaè statoper non aver commesso il fatto nel processo milanese in cui era imputato perd’su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all’Economia.L’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani è stato invece condannato a cinque anni e sei mesi.Una presuntad’commessa, secondo l’, nel 2014 quando era assessore lombardo all’Economia, su una gara da undici milioni di euro per il servizio di trasporto di persone dializzate. “Auguro adi essere”, aveva detto il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo che si tratta di “un processo fondato sull’aria fritta”. Peril pm Giovanni Polizzi aveva ...

doranapolitano : RT @Noiconsalvini: ++ IL VICEMINISTRO LEGHISTA GARAVAGLIA È STATO ASSOLTO ++ - doranapolitano : RT @LegaSalvini: ++ IL VICEMINISTRO LEGHISTA GARAVAGLIA È STATO ASSOLTO ++ - Tonypelle64 : RT @LegaSalvini: ++ IL VICEMINISTRO LEGHISTA GARAVAGLIA È STATO ASSOLTO ++ -