Ashley Rose si sfoga su Instagram | i tifosi napoletani sono razzisti

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Il campionato di calcio non è ancora iniziato, ma già si parla di episodi di razzismo. Questa volta è toccato ad, la compagna del terzino francese Kevin Malcuit che gioca nella squadra partenopea. La città di Napoli ha sempre fatto della cordialità e dell'accoglienza la sua bandiera, ma a quanto pare, qualche nota stonata ha provato a rovinare la sua ottima reputazione. Lo sfogo sui social della compagna di Malcuit La fidanzata di Malcuit, terzino del Napoli, si èta sucon un lungo post. Secondo la ragazza, isarebberoe disgustosi. Ieri sera, 16 luglio,ha affidato ai social il suo pensiero sul popolo della squadra in cui il suo fidanzato gioca come terzino. Idel Napoli avrebbero insultato la ragazza attraverso i social, attaccandola per l'aspetto fisico e i capelli, ma soprattutto per il colore della pelle. La modella ...

LetteraDonna : Ashley Rose ha risposto agli haters che la attaccano su Instagram: «Sono nera e formosa: mi amo così». - pokerbu86 : RT @BombeDiVlad: ????#Napoli - La fidanzata di #Malcuit, Ashley Rose, attacca duramente i napoletani su #Instagram ???? #LBDV #LeBombeDiVla… - sportseskwkm : ?Actualmente el 7 artículo más popular en Italia!?Gravissima denuncia della compagna di Kevin Malcuit, Ashley Rose… -