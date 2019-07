Ascolti TV | Martedì 16 luglio 2019 The Resident vince con il 13 4% | Rosy Abate 9 6%

Ascolti TV | Martedì 16 luglio 2019 : The Resident Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Un tirchio quasi perfetto ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ...

Ascolti tv martedì 16 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Un tirchio quasi perfetto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quelli ...

Ascolti Tv Martedì 16 luglio : Ascolti Tv Martedì 16 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Squadra Speciale Cobra 11 22 1a Tv – Rai 2 – milioni e %Un Tirchio quasi perfetto – Rai 3 – mila e %Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %Chicago Fire 6 1a Tv Free – Italia 1 – mila e %Quelli della luna – Rete 4 – mila e %In onda – ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 9 luglio - The Resident vince la prima serata : Con 2 milioni 169mila telespettatori di media e il 13.2% di share i due episodi del medical drama statunitense The Resident, in onda il 9 luglio in prima serata su Rai 1 hanno conquistato la prima serata. Ascolti tv prime time Su Canale5, sempre in prima serata, Rosy Abate – La Serie ha raggiunto 1 milione 660mila telespettatori con il 9.59% di share. Su Raitre Tutta colpa del Vulcano, commedia romantica del 2013 diretta da Alexandre ...

Ascolti tv martedì 9 luglio 2019 : I principali dati Auditel del martedì. Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Contrattempo ha registrato .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Martedì 9 luglio 2019. The Resident 13.2% - Rosy Abate 9.6% - Freedom 7% - In Onda 4.5% : The Resident - Matt Czuchry Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.169.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.660.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 729.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 969.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Tutta Colpa del Vulcano ha raccolto ...

Ascolti TV | Martedì 9 luglio 2019 : The Resident - Matt Czuchry Su Rai1 The Resident ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Tutta Colpa del Vulcano ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti Tv Martedì 9 luglio : The Resident su Rai 1 - Cobra 11 su Rai 2 e Chicago Fire su Italia 1 : Ascolti Tv Martedì 9 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Squadra Speciale Cobra 11 1a TV – Rai 2 – milioni e %Tutta colpa del vulcano – Rai 3 – milioni e %Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Chicago Fire 1a Tv Free – Italia 1 – mila e %In Onda – La7 – milioni e %Le Comiche 2 – TV8 – mila e %La Vacanza Perfetta – NOVE – mila e %N.B.: ...

Ascolti tv - dati auditel martedì 2 luglio vince The Resident : Ascolti tv, prime time Il secondo appuntamento con The Resident ha rappresentato una conferma per il medical drama americano con l’attore Matt Czuchry nei panni del complesso Conrad Hawkins perché ha ottenuto 2.281.000 spettatori e il 13.4% di share ottenendo il miglior risultato sul fronte degli Ascolti serali. Al secondo posto, su Canale 5, la replica di Rosy Abate – La Serie con 1.856.000 spettatori e il 10.1% di share. Terzo ...

Ascolti TV | Martedì 2 luglio 2019. A The Resident basta il 13.4% per vincere. Rosy Abate 10.1% - la semifinale del Mondiale Femminile Inghilterra-Stati Uniti all’8.9% : The Resident - Emily VanCamp Su Rai1 The Resident hanno conquistato 2.281.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.856.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai 2 la semifinale del Campionato Mondiale Femminile Francia 2019 Inghilterra-Stati Uniti ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Transformers 3 ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv martedì 2 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato un netto di 2.281.000 telespettatori, share 13,4%. Su Rai 2 Inghilterra - USA, semifinale Mondiali calcio femminile 2019, ha registrato 1.720.000 telespettatori, share 8,9%. Su Rai 3 Storie Maledette - Quel colpo che arriva al cuore ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma 1.176.000, 6,1%. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato un netto di 1.856.000 ...

Ascolti TV | Martedì 2 luglio 2019 : The Resident - Emily VanCamp Su Rai1 The Resident hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai 2 la semifinale del Campionato Mondiale Femminile Francia 2019 Inghilterra-Stati Uniti ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers 3 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti Tv Martedì 2 luglio : The Resident su Rai 1 - la replica di Rosy Abate su Canale 5 : Ascolti Tv Martedì 2 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)The Resident 1a Tv Free – Rai 1 – milioni e %Inghilterra – Stati Uniti (Francia 2019 Femminile) – Rai 2 – milioni e %Storie Maledette – Rai 3 – milioni e %Rosy Abate (replica) – Canale 5 – milioni e %Freedom – Rete 4 – milioni e %Transformers 3 – La Vendetta del caduto – Italia 1 – ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 25 giugno con il successo della Nazionale femminile : Ascolti tv la Nazionale femminile La partita delle Azzurre (che hanno battuto la Nazionale cinese per 2 a 0) in onda alle 18 su Rai 1 con il commento di Tiziana Alla e Patriza Panico in diretta dallo Stade de La Mosson di Montpellier è stata vista complessivamente da 3 milioni 963mila telespettatori pari al 30.8% di share: in pratica è stato il programma più visto della giornata. In particolare il primo tempo ha ottenuto un seguito di 3 milioni ...