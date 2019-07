Arisa cambia ancora look | “Amatemi per quella che sono”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Elo rifà. La cantante di ‘Sincerità’, che non è certo nuova a cambi, ha deciso di modificare il suo aspettouna volta e, orgogliosissima, ha mostrato il risultato sui socia., all’anagrafe Rosalba Pippa, ha deciso di rasarsi a zero i capelli. “Sì, ho coraggio – ha scritto in alcune Instagram story nelle quali ha fatto vedere il cambio – Anche paura…ma più coraggio”. L’artista ha quindi invitato coloro che avrebbero voluto criticarla a scavare più a fondo, senza pensare solo alla sua immagine: “Mi raso da quando avevo 22 anni, se non ti piaccio prova ad amarmi per quello che sono dentro – ha continuato – E fai così con tutte le persone che incontri. Provaci almeno”. E chissà se con questa premessa i soliti hater stavolta avranno evitato di giudicare andando oltre le apparenze. (Continua dopo la foto) Anche perché non molto tempo fa la stessa ...

