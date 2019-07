Ariana Grande ha svelato che la canzone mai pubblicata “Got Her Own” farà parte della

Finalmente Ariana Grande può stringere tra le mani il Grammy vinto con l’album “Sweetener” : Yessa The post Finalmente Ariana Grande può stringere tra le mani il Grammy vinto con l’album “Sweetener” appeared first on News Mtv Italia.

I BTS e Ariana Grande tra le 25 persone più influenti sul web secondo il Time : Per l'impatto globale che lasciano sui social

I fan sono convinti che Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stiano girando il video della canzone per il film "Charlie's Angels" : Top secret

Ariana Grande ha scritto un bellissimo messaggio a Normani per ringraziarla di aver aperto le date americane del tour : Molto dolce

Ariana Grande : ecco come sono stati realizzati i ponytail volanti nel video di "In My Head" : Nel behind the scene si vede molto bene

Le confessioni di Ariana Grande - da Mac Miller e Pete Davidson alla musica : “Ho fatto canzoni senza sostanza per fare carriera” : Mentre è all'apice della sua carriera, con un album che le ha permesso di battere uno storico record dei Beatles con tre singoli in cima alla classifica Billboard da un solo disco, Ariana Grande è in vena di bilanci, a soli 26 anni, ma con un bagaglio professionale e personale che rende irrilevante la sua giovane età anagrafica. La Grande ha ottenuto la copertina del numero di agosto dell'edizione americana di Vogue e si è aperta in una ...

Ariana Grande ancora in lacrime : «Piangere. Per ripartire più forti» :

Ariana Grande ha parlato degli ex Mac Miller e Pete Davidson nell'ultima intervista : Come sempre, con molta sincerità

Ariana Grande ha pubblicato a sorpresa il videoclip di "In My Head" - canzone dall'ultimo album "Thank U - Next" : <3

Ariana Grande piange sul palco. Il dolore per gli ex : “Momento duro” : Ariana Grande scoppia di nuovo a piangere sul palco. Il dolore per gli ex e la lettera in cui racconta il suo periodo delicato: “Momento molto duro della mia vita, lo sto ancora elaborando” Ariana Grande e quelle lacrime di dolore sul palco che fanno il giro del mondo. Durante il suo “Sweetener World Tour” la […] L'articolo Ariana Grande piange sul palco. Il dolore per gli ex: “Momento duro” proviene da ...

Ariana Grande ha mandato un toccante messaggio dopo aver pianto durante un concerto : Parole molto sagge

Ariana Grande piange sul palco del suo Sweetener World Tour e spiega perché in una lettera aperta ai fan (video) : Ariana Grande piange sul palco del suo Sweetener World Tour e decide ancora una volta di aprirsi col suo pubblico: la popstar è scoppiata in lacrime durante una performance sulle note del brano R.E.M., una traccia dedicata all'ex fidanzato Pete Davidson. La Grande avrebbe dovuto sposare l'attore comico quest'anno, prima di rompere il fidanzamento lo scorso settembre, dopo pochi mesi di frequentazione. Il momento di commozione è arrivato ...

Ariana Grande non sarà Ariel ma sostiene la Sirenetta di colore Halle Bailey nel remake del classico Disney : Per circa un anno, a furor di popolo, sembrava essere la favorita per il ruolo, invece Ariana Grande non sarà Ariel nel remake del classico Disney La Sirenetta: la scelta della protagonista è ricaduta sulla cantante R&B Halle Bailey, meglio conosciuta come la metà del duo musicale Chloe x Halle, formato con la sorella nel 2015. E apriti cielo: una Sirenetta di colore non è rispettosa del classico Disney, hanno tuonato i tantissimi che si ...

Anche Katy Perry al fianco di Taylor Swift contro Scooter Braun : si schierano Urie - Adele e Rihanna. E Ariana Grande? : Mentre i suoi clienti più celebri si stanno schierando dalla sua parte per difenderlo, molte altre star stanno invece supportando Taylor Swift contro Scooter Braun. La popstar ha definito il manager, ora entrato nel consiglio di amministrazione dell'etichetta Big Machine con cui la Swift ha pubblicato tutti i suoi album in carriera finora, un bullo che ha agito in maniera subdola e manipolatoria nei suoi confronti per rovinarle la ...