Approvata dopo 6 ore di consiglio la convenzione per lo Stadio San Paolo

(Di mercoledì 17 luglio 2019) È stata6 ore di discussione incomunale latra la SSC Napoli ed il Comune per loSan. Un accordo di utilizzo non esclusivo per cinque anni rinnovabili con ulteriori cinque anni di contratto. Laè stata firmataun’accesa discussione e nonostante il parere negativo dei revisori dei conti.San, le cifre dellaIl club di Aurelio De Laurentiis pagherà 835mila euro annui per l’utilizzo del San. Inoltre darà a Palazzo San Giacomo altri 80mila euro per la pubblicità. Un costo che potrebbe aumentare se aumentassero i costi per la pubblicità in tutta l’area del Comune di Napoli. A carico dell’amministrazione c’è l’erogazione di acqua, energia elettrica e riscaldamento. A carico del club la manutenzione ordinaria e la pulizia. All’ente spetteranno 150 posti in tribuna Autorità per ogni ...

