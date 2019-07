Anticipazioni Una Vita fino a sabato 27-07 | Blanca e Diego progettano di incastrare Ursula

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Succosegiungono dalle puntate di Unache andranno in onda da lunedì 22 a27 luglio sulle reti Mediaset. Anche per la prossima settimana, infatti, risulta confermato l'appuntamento pre-festivo in prima serata su Rete 4, che continuerà ad occupare lo spazio lasciato libero da Il Segreto. Nelle trame in questione,riuscirà a parlare cone le aprirà gli occhi su quanto da lui scoperto: non ci saranno più dubbi sul fatto che Moises sia vivo e la giovane Dicenta giurerà vendetta contro, colpevole di averle sottratto il neonato poco dopo la nascita. E mentre i due protagonisti della telenovela spagnola mediteranno un piano per smascherare la dark lady, quest'ultima si troverà in una situazione complicata dopo che il suo legame con Cristina Novoa diventerà di dominio pubblico. Le novità delle prossime puntate riguarderanno anche Arturo, sempre più ...

