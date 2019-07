Anticipazioni Un posto al sole al 26-07 | Otello riflette sul suo rapporto con Teresa

Un posto al sole Anticipazioni : si parla del processo a MANLIO PICARDI : A Un posto al sole, in questi giorni lo studio Navarra è tornato più che mai al centro della scena per via del clamoroso “cambio di casacca” di Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), che ha annunciato come un fulmine a ciel sereno che da ora in poi lavorerà per Aldo Leone. Di recente Luca Capuano, interprete del nuovo legale di Upas, ha fatto capire in alcune interviste che il “suo” Aldo interagirà con diversi personaggi ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: La depressione di Diego, che è pericolosamente alla deriva, getta Raffaele nel più profondo sconforto. Vittorio è sempre diviso tra l’attrazione per Anita e i sentimenti per Alex. La lunga assenza di Teresa fa capire a Otello che la loro distanza non è più solo di natura geografica. Giulia si prepara a trascorrere l’ultima giornata insieme a ...

Un posto al sole Anticipazioni : SERENA non vuole un altro figlio! : Nei prossimi giorni, a Un posto al sole, tutti gli ostacoli incontrati finora (anche ad opera di Alberto Palladini) non riusciranno ad impedire l’avvio del nuovo business legato al chartering: l’attività imprenditoriale di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro) sta dunque per nascere, ma ciò porterà davvero alla soluzione di tutti i problemi? Quel che è certo è che la prossima ...

Anticipazioni Un posto al sole : a Caffè Vulcano arriva Rosaria - la mamma di Alex : Le Anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 22 al 26 luglio come sempre dopo il programma "Vox Populi" su Rai 3 ci raccontano che faremo la conoscenza della mamma di Alex. E ancora, Marina vivrà delle ore di perfetta sintonia insieme al padre mentre il figlio di Roberto confiderà alla moglie di voler assaporare nuovamente la gioia di diventare papà. I dettagli. Spoiler Un posto al sole di fine luglio Gli spoiler ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 15 – 19 luglio 2019 : Lorenzo Sarcinelli è Patrizio Giordano in Un Posto al Sole Continua senza sosta l’appuntamento quotidiano con Un Posto al Sole. La soap partenopea, in onda dal lontano 1996, raggiunge questa settimana l’importante traguardo delle 5300 puntate, un vero e proprio record per una produzione made in Italy. Negli episodi in onda nei prossimi giorni assisteremo al ritorno a sorpresa a Napoli di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), reduce da uno ...

Anticipazioni Un posto al sole al 26 luglio : Otello insofferente per l'assenza di Teresa : È una delle domande che da mesi rimbalza sulle varie pagine dedicate a Un posto al sole: che fine ha fatto Teresa Diacono? È successo qualcosa alla sua interprete Carmen Scivitarro? In molti hanno ipotizzato una sua possibile malattia, soprattutto perché nelle sue ultime apparizioni l'attrice era apparsa particolarmente dimagrita e sciupata. E la preoccupazione si è fatta ancora più insistente qualche settimana fa, quando la Scivitarro è ...

Un posto al sole Anticipazioni : una spiacevole sorpresa per Giulia : anticipazioni Un posto al sole dal 15 al 19 luglio: il ritorno di Patrizio Un posto al sole, la soap più longeva della televisione italiana, continua a regalare clamorosi colpi di scena ai telespettatori di Rai3. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 luglio svelano che Serena e Filippo daranno vita a un nuovo progetto imprenditoriale. Marina viene contattata da un operatore della mensa dei poveri. Conosce così il misterioso ...

Anticipazioni Un posto al sole dal 22 al 26 : Ferry babysitter per un giorno : Nei prossimi episodi di un posto al sole si vedrà l'austero Roberto Ferri in una veste del tutto insolita che strapperà sicuramente più di un sorriso ai fan della soap. Mentre Serena e Filippo si godranno un po' di meritato relax, la piccola Irene avrà bisogno di qualcuno che badi a lei e per qualche motivo ignoto ad occuparsi della bambina sarà Roberto Ferri. In seguito Filippo sfrutterà il momento di intimità con Serena per farle una proposta, ...

Anticipazioni Un posto al sole : Otello angosciato per la scomparsa di Teresina : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del personaggio di Teresina Diacono, 'scomparsa' dalla soap da circa un anno, ma rimasta sempre nel cuore dei fan. Attorno al personaggio di Teresa si era creato una sorta di alone di mistero e il fatto che nelle sue ultime apparizioni fosse sembrata dimagrita e sciupata aveva generato voci incontrollabili su presunte malattie di Carmen Scivittaro. In realtà l'attrice è in perfetta ...