Anticipazioni Dolunay 22-26 7 | Nazli e l' amica prendono possesso del ristorante

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Nuovi appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore', il cui titolo originale è "". Ledegli episodi che partono da lunedì 22 per arrivare fino a venerdì 26 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di. La giovane donna dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo essersi vista rifiutata la possibilità di un mutuo per dare inizio all'apertura del. Questa richiesta non le verrà accettata per la mancanza di uno stipendio fisso. Alya metterà al corrente Hakan della verità intorno alla persona dicomunicando all'Onder che la cuoca sarà in procinto di lasciare la villa di Ferit (Can Yaman). Il marito di Demet si dirà intenzionato a scoprire il motivo di questo strano atteggiamento della sorella di Asuman. Un momento di riavvicinamento nel rapporto tra Ferit eFerit e(Ozge Gurel) ...

ItaliaDolunay : ANTICIPAZIONI: Ferit scopre il segreto di Nazli Per vedere il video completo SUB ITA: - infoitcultura : Anticipazioni Dolunay al 19 luglio: la Piran vuole aprire un ristorante con Manami - infoitcultura : Anticipazioni Dolunay al 12 luglio: Nazli non vuole parlare della tenera notte con Aslan -