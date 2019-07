Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Da ieri 16 luglio 2019, sul sito dell'e funzionante la sezione #My. Tale sezione ha l'obiettivo di permettere l' incontro tra la domanda e l' offerta di lavoro. Questo nuovoo offerto dall'si rivoge sia alle aziende che ai cittadini, con il fine di agevolare l’occupazionale. Ilo è accessibile previa registrazione. Per registrarsi nell'area riservata occorre esclusivamente inserire i dati richiesti (in caso di problematiche riguardanti l'iscrizione è possibile rivolgersi al numero verde 800.00.00.39 (gratuito dalle 9:00 alle 14:00, dal lunedì al venerdì). L' accesso a taleo permetterà alle aziende di inserire le posizioni lavorative ricercate e gestire le candidature ricevute. Invece, ai cittadini permetterà di cercare lavoro mediante ĺ'del proprio curriculum vitae. I curriculum vitae inseriti dai cittadini ...

caterinaperna1 : Anpal Servizi: attiva la funzione MyAnpal, per l'inserimento lavorativo - TildeAdamo : RT @CrackJobsAct: #15l Clap is coming, nascono le Camere del Lavoro Autonomo e Precario in #AnpalServizi. Inoltrata la richiesta di convoca… - TalaDaniela : RT @CrackJobsAct: #15l Clap is coming, nascono le Camere del Lavoro Autonomo e Precario in #AnpalServizi. Inoltrata la richiesta di convoca… -