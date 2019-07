Amazon | l’Antitrust Ue avvia un’indagine su uso dei dati dei venditori indipendenti

L’antitrust europeo indaga Amazon perché non tratta i venditori di terze parti come suoi pari : Il Commissario europeo per la concorrenza ha aperto un'indagine sulla presunta iniquità presente fra Amazon e i venditori terzi presenti sul sito di e-commerce; contemporaneamente, l'azienda americana ha deciso di modificare i termini con questi ultimi. L'articolo L’antitrust europeo indaga Amazon perché non tratta i venditori di terze parti come suoi pari proviene da TuttoAndroid.