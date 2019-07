Altro schiaffo a cultura e scienza Negato il palazzo al Museo Geologico Nazionale

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Cento fra scienziati, geologi, urbanisti, scrittori, storici dell’arte, archeologi, ricercatori, restauratori, Associazioni per la tutela, chiedono ai ministri Bonisoli e Costa di scongiurare una nuova vergognaleripristinando questo grande Polo dellanelle casse da decenni ormai.Unallae alla, e non soltanto a quella romana: il belCanevari, in Largo di Santa Susanna, sede storica dele del Servizio, perfettamente restaurato e rafforzato, è tornato in mano pubblica, dopo una grottesca e infelice, per fortuna, “cartolarizzazione” (2003) . Ma, invece di venire restituito, con le formidabili dotazioni, alle proprie storiche funzioni, è stato dal governo assegnato a un neonato FondoInnovazione che potrebbe venire collocato in una delle tante sedi pubbliche ...

