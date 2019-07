AIDS | numeri drammatici | nel 2018 770mila morti e 1 | 7 milioni di nuove diagnosi

scienze.fanpage

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Nel nuovo rapporto pubblicato dall'UN, il Programma delle Nazioni Unite per l'/HIV, le statistiche globali dei decessi e delleinfezioni mostrano un calo rispetto al passato, tuttavia isono ancora troppo elevati per poter raggiungere gli obiettivi del 2020 e l'eradicazione della malattia. Nelsono infatti mortepersone a causa dell', e a oltre 1,7è stata diagnosticata l'infezione da HIV.aumenti sono stati registrati in alcuni Paesi.

iconanews : AIDS, è ancora emergenza: nel 2018 770mila morti. Numeri allarmanti - Enric0Chessa : I numeri sull'Aids ci dicono che l'eradicazione è lontana - Lettera43 - Valeria_Gu : RT @Lettera43: Nel 2018 le morti sono state 770 mila, in calo ma non a sufficienza per raggiungere gli obiettivi previsti. E anche i nuovi… -