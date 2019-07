Agrigento, buste con minacce a pm e gip

Bloccate al centro di smistamento di Favara due, una con polvere da sparo indirizzata al procuratore diPatronaggio, e l'altra con un proiettile diretta al gip Vella. Per Patronaggio è la terza indimidazione in pochi mesi.Vella è il gip che non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3. Proprio oggi la procura diha depositato il ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell'arresto di Rackete,accusata di "resistenza e violenza a nave da guerra".(Di mercoledì 17 luglio 2019)