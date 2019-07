Addio Hysaj | l’Atletico Madrid prende Trippier per 30 milioni

ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Kierané arrivato aper le visite mediche di routine prima di essere ufficializzato come nuovo giocatore dell’Atletico. Lo scrive il quotidiano As, secondo cui il giocatore del Tottenham e della Nazionale inglese é in procinto di firmare il contratto con il club di. Una trattativa rapida e semplice quella con la società inglese che ha subito acconsentito al volere del calciatore di trasferirsi in Spagna. 30sono le cifre stabilite per la transazione. Con l’arrivo dil’Atletico lascia invece la pista Elseiddel Napoli. L'articolo, l’Atleticoper 30ilNapolista.

