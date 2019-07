Addio al papà di Montalbano : Andrea Camilleri, , è stato una delle figure più prolifiche del panorama artistico-culturale dell’ultimo secolo, attraversando diverse forme di narrazione con lo stesso successo per oltre 60 anni: dalla sceneggiatura alla regia televisiva e teatrale, dalla saggistica alla narrativa. Dopo una lunga carriera come regista teatrale, televisivo e radiofonico, nel 1978 esordisce infatti nella narrativa. Nel 1994 crea la fortunata serie del ...

Andrea Camilleri : Addio al papà di Montalbano : Italia intera in lutto. A 93 anni ci ha lasciato lo scrittore siciliano Andrea Calogero Camilleri. Era ricoverato da settimane

Andrea Camilleri è morto - Addio al papà di Montalbano : «Condizioni si erano aggravate nelle ultime ore» : Andrea Camilleri è morto all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria. Lo comunica la Asl Roma 1. Camillieri si è spento alle...

Cosa succede ad Apple dopo l'Addio del papà dell'iPhone e dell'iPad : Il britannico Sir Jonathan "Jony" Ive, il papà dell'iMac, dell'iPhone, dell'iPad e dell'iPod, a 52 anni, lascia Apple per creare LoveFrom e ritagliarsi uno spazio suo, privato, col quale continuerà a lavorare per l'azienda ma dall'esterno. Finisce un'era. E se ne apre un'altra, che per Apple è ancora piena di incognite. Ive era il principale collaboratore di Steve Jobs, un genio nel suo campo, che in meno di 30 anni, più di ogni altro, ha ...

Francesco Monte dopo l'Addio a Giulia Salemi è stato paparazzato con Isabella - Foto : La storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi è giunta definitivamente al capolinea: i due hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e ormai hanno intrapreso due strade diverse, così come hanno confermato sui loro profili social. Un addio che ha lasciato senza parole i tantissimi fan, i quali oramai facevano il tifo per questa coppia e speravano che il loro amore potesse durare a lungo. E invece così non è stato e stando ...

Esplosione Rocca di Papa - Addio a Crestini : il sindaco 'eroe' che ha salvato i suoi dipendenti : Non ce l'ha fatta il primo cittadino dei Castelli Romani. Quando a pochi passi dal Comune, per la rottura di una condotta del gas si è scatenato l'inferno, lui ha preteso che tutti abbandonassero gli uffici. Solo dopo si è messo in salvo. Ma le ustioni e i gas inalati non gli...

Lutto a Poggiomarino : Addio a Gianfranco Sangiovanni - il papà con un tumore rarissimo : Gianfranco Sangiovanni non ce l’ha fatta. Ha perso la vita alla giovane età di soli trentadue anni il commercialista originario e residente a Poggiomarino, piccolo centro abitato della Città metropolitana di Napoli. Dopo una lunga e straziante battaglia contro una rarissima malattia tumorale, Gianfranco si è arreso durante la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. La malattia di Gianfranco La storia dell'uomo era conosciuta a tanti, in ...

NANNI BALESTRINI È MORTO : AVEVA 83 ANNI/ Addio al papà della Neoavanguardia : NANNI BALESTRINI è MORTO: scrittore e poeta, tra gli 'artisti totali' del Novecento italiano, AVEVA 83 ANNI. L'annuncio della sua casa editrice.