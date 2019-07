Addio ad Andrea Camilleri | una vita passata fra letteratura e sport | in bici sotto le

sportfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Si è spento, celebre scrittore italiano che ha datoalle vicende del Commissario Montalbano. Non solo un grande uomo di cultura, ma anche fervente appassionato di, odiato durante il fascismo, amato col passare del tempo Una storia non ha senso senza un fine e purtroppo tutte ne hanno una. Lo sa bene chi alla scrittura ha dedicato la suacome, scomparso quest’oggi a Roma all’età di 93 anni dopo essere stato ricoverato un mese fa a causa di un arresto cardiaco. Colonna portante della cultura italiana, iniziò a lavorare come regista teatrale nel 1942, entrò in RAI nel 1957 ed esordì come scrittore nel 1978 con “Il corso delle cose”. Si consacrò al grande pubblico con il romanzo poliziesco riguardante le vicende del commissario Montalbano, opera dal grande successo letterario e televisivo, grazie alla celebre serie tv con protagonista ...

robertosaviano : Addio Andrea, e grazie! Grazie Maestro, per esserti sempre schierato, per non aver mai cercato la comoda neutralità. - repubblica : ?? Addio ad Andrea Camilleri - DavidSassoli : 'Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre'. Addio Andrea #Camilleri, ci hai re… -