Addio a Camilleri che ci ha insegnato a stare tutti sulla sponda dello stesso

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019) È l’epoca del digitale, del “presto che è tardi”, dei posti senza centro, della ricerca mastodontica che lascia smarriti, della semplificazione (anche linguistica) ai costi. Quasi per fortunato paradosso, in questi tempi ha camminato insieme a noi uno scrittore magnificamente analogico, complesso per lingua e per concetti, maestro di indagine narrativizzata e di alto intrattenimento letterario. In questi tempi, è stato grande uno scrittore come Andrea.Lo ricorderemo per la sua opera, eterogenea per generi e ambiti narrativi. Lo ricorderemo per le soluzioni stilistiche peculiari e per i contenuti di intensa passione civile. Lo ricorderemo per la sperimentazione linguistica che, dietro la facciata localistica, si rivelava mezzo capace di avvincere lettori in ogni parte d’Italia (e non solo), abbracciandoli con calore ...

repubblica : ?? Addio ad Andrea Camilleri - RaiPlay : Addio grande maestro #Camilleri?? - DavidSassoli : 'Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre'. Addio Andrea #Camilleri, ci hai re… -