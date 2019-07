Accordo tra LIRH-Ospedale Bambino Gesù | nasce lo Spazio Huntington per i bambini e le

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “E’ stato quasi come essere a casa. Per la prima volta, mia figlia ha conosciuto un’altra bambina con la sua stessa malattia e ha giocato con lei. Invito tutte le mamme che vivono la mia situazione a non avere paura e a contattare il numero verde 800.388.330 per saperne di più,” dichiara Silvia, mamma della piccola Noemi, affetta dalla forma pediatrica di, malattia genetica rara del sistema nervoso. Silvia è la prima mamma che ha aderito a, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Lega Italiana Ricerca) e l’Pediatricodi Roma.è un progetto che non ha precedenti e che intende creare un punto di riferimento per le famiglie in cui sono presentio adolescenti a rischio di sviluppare la malattia.è un ambiente non ospedaliero in cui specialisti,e ...

