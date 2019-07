A Gressoney | nel cuore della natura sulle orme della Regina

vanityfair

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Valle D'Aosta,Valle D'Aosta,Valle D'Aosta,Valle D'Aosta,Valle D'Aosta,Valle D'Aosta,Valle D'Aosta,«Purché abbia la vista sul Monte Rosa!». LaMargherita di Savoia aveva le idee chiare. Donna lungimirante, amantevita tranquilla e delle escursioni in alta montagna, verso la fine dell’800 commissionò all’architetto Emilio Stramucci la costruzionesua dimora estiva, il fiabesco Castello Savoia, che venne eretto nel verde e nel silenziosua meta prediletta, la Valle di, in Val D’Aosta, per la precisione nella località Belvedere, così denominata per la sua vista magnifica sul «Rosa» come lo chiamano i locali. Qui, tra le ampie verande che dominano l’intera vallata e il dedalo di stanze ...

