Von der Leyen | salario minimo europeo ed emissioni zero nel 2050

Il discorso di Ursula Von der Leyen all'Europarlamento : Ursula von der Leyen ha citato suo padre che alla fine della sua vita diceva: “l’Europa è come un matrimonio. L'amore potrebbe non essere più forte come il primo giorno, ma diventa più profondo”. La candidata presidente della Commissione europea, nel suo discorso all'Europarlamento – che alle 18 di

Forse è il giorno di Ursula Von der Leyen : Dopo giorni di trattative stasera ci sarà il voto che potrebbe confermarla come presidente della prossima Commissione europea, ma ballano ancora un po' di voti

Rottura Von der Leyen-sovranistiLa Lega verso il no a Ursula : "Sono sollevata di sapere che non avro' il vostro sostegno, per me e' davvero un premio per tutto quello che ho fatto". Lo dice Ursula von der Leyen rivolgendosi al parlamentare tedesco di Alternative fur Deutschland, Joerg Meuthen, che a nome del gruppi di Identita' e Democrazia ha fatto sapere che il gruppo sovranista votera' contro la nomina di von der Leyen alla presidenza della Commissione Segui su affaritaliani.it

Immigrazione - Ursula Von der Leyen : "In mare è un obbligo salvare vite" : "In mare c'è l'obbligo di salvare le vite. L'Unione europea deve e può difendere questi valori". Lo dice la presidente designata della Commissione Ue, Ursula von der Leyen intervenendo in Parlamento sulla questione dei migranti. "Dobbiamo salvare le vite ma non è sufficiente - ha aggiunto - dobbiamo

Ue - Von der Leyen contro l’euroscettico tedesco Meuthen (AfD) : “Sollevata di non avere suo sostegno” : “Sollevata di non avere suo sostegno”. Così la candidata alla presidenza della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, rispondendo alla replica al suo discorso dell’eurodeputato tedesco Jörg Meuthen del partito euroscettico Alternativa per la Germania. Commissione Ue, dibattito per l’elezione di von der Leyen: “Usare la flessibilità, economia è al servizio del popolo” ...

Von der Leyen : nemica di nemici Europa : 10.38 Standing ovation per l'intervento di Ursula von der Leyen, che conclude il suo intervento a Sttrasburgo con "Vive l'Europe". "Va rafforzata e chi vuole indebolirla troverà in me una dura nemica", promette la candidata presidente alla Commissione. Poi:neutralità climatica entro il 2050; usare tutta la flessibilità permessa dal patto di stabilità; salario minimo Ue che garantisca vita dignitosa; commercio che concili mercato e sociale; ...

Commissione Ue - Von der Leyen : “Economia sia al servizio del popolo e non il contrario. Utilizziamo la flessibilità” : “L’economia dev’essere al servizio del popolo, e non il contrario. Per questo, Utilizziamo tutta la flessibilità che ci è conferita dalle nostre regole“. A dirlo, nel corso dell’invervento a Strasburgo, la candidata alla Commissione europea Ursula von der Leyen. Ue, von der Leyen: “Ridurre emissioni di Co2 del 50-55% entro il 2030, sì a legge europea su cambiamento climatico” ...

Ue - Von der Leyen : “Ridurre emissioni di Co2 del 50-55% entro il 2030 - sì a legge europea su cambiamento climatico” : “Presenterò un accordo verde per l’Europa nei primi cento giorni del mio mandato”. Così la candidata designata dai 28 Paesi membri alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo interventi in Aula a Strasburgo. “Una delle sfide pressanti” per l’Ue “è mantenere il pianeta sano. È la più grande responsabilità e opportunità del nostro tempo”, ha sottolineato. “Voglio che ...

"Svolta verde - salario minimo e..."Von der Leyen verso un sì sofferto : Ore di attesa per Ursula von der Leyen che alle 18 sarà protagonista del voto di conferma del parlamento europeo sulla sua nomina in Commissione. Secondo i conteggi e gli umori si dovrebbe andare verso un sì sofferto. E lei nell'ultimo discorso punta su ambiente e flessibilità. Segui su affaritaliani.it

Commissione Ue - dibattito per l’elezione di Von der Leyen : “Usare tutta la flessibilità - economia al servizio del popolo” : “Quarant’anni dopo finalmente è una donna ad essere candidata alla Presidenza della Commissione europea“. Ha esordito così, strappando il primo applauso in Aula, Ursula von der Leyen, la ministra tedesca della Difesa designata alla presidenza dell’esecutivo europeo, al momento di aprire il dibattito a Strasburgo nel giorno del voto che dovrebbe sancirne l’elezione: ha ricordato Simone Veil, diventata nel 1979 la prima ...

Von der Leyen : finalmente candidata a Ue : 10.00 "finalmente una donna candidata presidente della Commissione Ue.Sono grata a quanti hanno rotto barriere e convenzioni e hanno costruito un'Europa basata su pace e valori, e unita". Così la candidata designata dai 28, Ursula von der Leyen, applaudita dalla plenaria.Von der Leyen ha poi ricordato Simone Veil (che 40 anni fa fu la prima donna eletta presidente del Parlamento europeo):"E' questa audacia dei pionieri il cuore della mia ...

