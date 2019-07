Von der Leyen | Pd | Forza Italia e M5s a favore | Lega contraria Lei | “Sovranisti contro?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve: voterà Ursula von der, candidata alla presidenza della Commissione europea perché, come avevano già dichiarato con le aperture sul salario minimo, “ha fatto suoi i punti principali del nostro programma“. Come loro anche il Pd, indeciso nei giorni scorsi, ha assicurato che voterà la ministra tedesca e così farà, come annunciato fin dall’inizio, anche. Ma a fare dietrofront sul successore di Juncker è la: il capogruppo dei sovranisti di Identità e democrazia Marco Zanni, che in un’intervista a La Stampa aveva dichiarato di avere raggiunto un accordo sul sì in cambio di un commissario leghista con un pesante portafoglio economico, ci ha ripensato dopo il discorso di presentazione di von derin aula. “Non crediamo che lei possa rappresentare il cambiamento che è necessario. Non crediamo ...

