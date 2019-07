Von der Leyen: nemica di nemici Europa

Standing ovation per l'intervento di Ursula von der, che conclude il suo intervento a Sttrasburgo con "Vive l'Europe". "Va rafforzata e chi vuole indebolirla troverà in me una dura", promette la candidata presidente alla Commissione. Poi:neutralità climatica entro il 2050; usare tutta la flessibilità permessa dal patto di stabilità; salario minimo Ue che garantisca vita dignitosa; commercio che concili mercato e sociale; disponibilità a un nuovo rinvio Brexit e difesa di libertà e Stato di diritto.(Di martedì 16 luglio 2019)